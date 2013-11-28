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Рыбак утонул вместе с машиной

28 ноября 2013, 10:50
Поездка на рыбалку закончилась трагически. Один из приятелей-рыбаков утонул в реке вместе с машиной. Тело погибшего мужчины и автомобиль поднимали из воды тюменские спасатели.

Вечером 23 ноября двое мужчин приехали на рыбалку в район деревни Есаулово Тюменского района. Ночью один из них устроился спать в салоне автомобиля «Нива», а другой отправился складывать снасти и собирать инвентарь. Через некоторое время мужчина, уснувший в машине, замерз и, чтобы согреться, включил зажигание. Машина, находившаяся «на скорости», стремительно скатилась в реку, сообщает пресс-служба ТОСЭР. Мужчина 1971 года рождения ушел под воду вместе с автомобилем.

На место происшествия вызвали спасателей. Водолазы искали тело мужчины галсовым методом. Автомобиль c погибшим был обнаружен примерно в сорока метрах от берега. Специалистами ТОСЭР машина была поднята из воды, тело утонувшего мужчины передали сотрудникам полиции.

Фото с официального сайта ГУ МЧС по Тюменской области

#Новости#Происшествия#Тюменская область#Рыбалка#Таня
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