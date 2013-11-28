Рыбак утонул вместе с машиной

Вечером 23 ноября двое мужчин приехали на рыбалку в район деревни Есаулово Тюменского района. Ночью один из них устроился спать в салоне автомобиля «Нива», а другой отправился складывать снасти и собирать инвентарь. Через некоторое время мужчина, уснувший в машине, замерз и, чтобы согреться, включил зажигание. Машина, находившаяся «на скорости», стремительно скатилась в реку, сообщает пресс-служба ТОСЭР. Мужчина 1971 года рождения ушел под воду вместе с автомобилем.