Решил отомстить соседу — испортил двери гаража и машину

Потерпевший высказал свои предположения по поводу того, кто именно мог это совершить. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Злоумышленником оказался ранее не судимый 32-летний житель областного центра. В настоящее время мужчина нигде официально не трудоустроен, сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.
Было установлено, что мужчина испортил личное имущество 36-летнего жителя Тюмени на сумму 4000 рублей. Пока потерпевшего не было дома, он в нетрезвом состоянии повредил двери гаража, а также личный автомобиль заявителя. В ходе следственных мероприятий также выяснилось, что на протяжении долгого времени они с пострадавшим находились в неприязненных отношениях, и таким образом подозреваемый решил отомстить своему соседу. Долгое время потерпевший пытался самостоятельно разрешить ссору, однако конфликт не исчерпал себя, тогда же пострадавший обратился в правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
По статистике такие преступления совершаются по несдержанности граждан. В результате ссоры или конфликта страдает первое, что подвернется под руку — имущество которое достаточно дорого для пострадавших. Сотрудники полиции призывают быть более сдержанными и внимательными к чужому имуществу, потому что каждый из таких случаев — это уголовно наказуемое преступление.
В случае, если в отношении вас совершено преступление, постарайтесь в максимально короткие сроки обратиться в правоохранительные органы. Не пытайтесь самостоятельно решить проблему, это только осложнит дальнейшее проведение оперативных мероприятий и позволит злоумышленнику скрыться.
Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.