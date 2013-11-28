Решил отомстить соседу — испортил двери гаража и машину

Было установлено, что мужчина испортил личное имущество 36-летнего жителя Тюмени на сумму 4000 рублей. Пока потерпевшего не было дома, он в нетрезвом состоянии повредил двери гаража, а также личный автомобиль заявителя. В ходе следственных мероприятий также выяснилось, что на протяжении долгого времени они с пострадавшим находились в неприязненных отношениях, и таким образом подозреваемый решил отомстить своему соседу. Долгое время потерпевший пытался самостоятельно разрешить ссору, однако конфликт не исчерпал себя, тогда же пострадавший обратился в правоохранительные органы.