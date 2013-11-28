Открыто голосование за вопрос губернатору от NashGorod.ru

В следующий понедельник, 2 декабря, на телеканалах «Тюменское время» и «Россия-24» губернатор Тюменской области Владимир Якушев в прямом эфире будет отвечать на вопросы жителей региона. Согласно сценарию проведения мероприятия, от региональных интернет-изданий будет задано всего по одному вопросу, для голосования мы отобрали 5 самых популярных, которые набрали максимальное количество «плюсов» у читателей портала.
Результаты голосования подведем в 16 часов 29 ноября.
Первый вопрос:
Procop
С каждым годом наш город становится все «лысее»: при реконструкции улицы Республики по самым скромным расчетам срубили более 2 тысяч деревьев, сейчас идет реконструкция площади Борцов революции, на которой тоже уничтожили деревья под предлогом того, что они были аварийными. Да, сотрудники администрации г. Тюмени говорят, что производят компенсационные посадки, но мы их не видим. Во-первых, если их и делают, то в отдаленных скверах. Во-вторых, должен пройти не один десяток лет, чтобы посаженные деревья выросли до размеров срубленных. Почему вы так мало заботитесь о здоровье горожан — ведь деревья в значительной мере нейтрализуют вредное воздействие от выхлопных газов машин, работы заводов, уменьшают запыленность, делают воздух чище. Парки и скверы нужны не меньше, чем новые дороги! Например, можно было бы сделать отличный сквер на месте «Арт-Паласа», однако сейчас там парковка. По большей части, тюменцы могут гулять только вдоль дорог. Можно ли что-то изменить, чтобы Тюмень была не так похожа на асфальтово-бетонное гетто?
Второй вопрос
Н.Ев. А.
1. Меня интересует судьба площади под «Арт-Паласом». Был и снос, и конкурс на проект, а в итоге — парковка. Понятно, что воплощать идеи будут только при наличии денег. И все-таки вопрос: когда?
2. Управляющие компании, с которыми никак не желает сладить наше население. Когда за ними будет усилен контроль? Когда они будут раскрывать информацию о своих действиях без всяких писем, а просто на своих или едином сайте? Когда они будут извещать население об отключениях и каких-то затратах на дом? Когда будет какой-то их объединяющий орган (компания, комитет, комиссия), в который можно прийти и сказать: моя УК плохая вот по этим причинам (список прилагается), смените мне ее (так как собрать собственников нереально! Нет, среди них есть ответственные, но других либо просто нет (жилье сдают), либо им пофиг на обстоятельства дома).
3. А еще меня интересует вопрос Круглой бани. Что в итоге что по ней решили-то?
4. Волнует вопрос пешеходных переходов. Когда многие страны отказываются от подземок, делая надземные переходы, потому что они дешевле, мы принялись строить именно подземные.
5. Хочется уточнить по организации реверсивного движения в городе — едешь в пробке, а встречка пустая ( это касается улиц Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Октября, Пермякова и других крупных артерий города. Начнут власти думать об организации дорожного движения, без расширения улиц и вырубки деревьев?
Третий вопрос
Anastasiya. Brudkova
Я, Брудкова Настя, занимаюсь а в детском Медиа-холдинге «Академии Радости» и собираюсь стать журналистом. В нашей Академии мы делаем телевизионную программу «Энциклопедия «Мой город», которая выходит на канале «Тюменское время». Совсем недавно я делала сюжет об археологическом музее на Андреевском озере, в котором, речь шла и об уникальном кладе, найденном рядом с музеем этим летом. Автор находки, Алексей Гордиенко, рассказал нам о ситуации на озере Андреевском. Дело в том, что вся территория вокруг озера — уникальна, в земле находится большое количество археологических ценностей. Но сохраниться имеют шанс только те, которые находятся непосредственно на территории музея. Остальные просто погибнут во время строительства дач и коттеджей. К примеру, место, где был найден клад, уже размечено под дачные участки. Вопрос: может, стоит приостановить строительство дач и коттеджей на озере Андреевское? Или, хотя бы, давать разрешение на стройку только после заключения археологов о том, что участок уже изучен? Ведь мы губим уникальные археологические памятники!
Четвертый вопрос
femyda
В Тюменской области вообще и в Тюмени в частности не хватает бассейнов. Жители нашего города вынуждены ездить из микрорайонов в «Зодчий» или «Олимпию», возить туда детей, так как в большинстве районов Тюмени плавать можно только в собственной ванне, в бассейнах при саунах или огромных лужах после дождя. Да и цены в тех бассейнах, которые есть, немаленькие (в том числе и для детей). Планируется ли открытие в Тюмени новых больших бассейнов в микрорайонах? Возможно, если бы у большего числа маленьких тюменцев была возможность с детства заниматься плаванием, не нужно было бы выписывать спортсменов из других регионов для выступлений на олимпиадах и чемпионатов мира. Ну и взрослым жителям микрорайонов бассейн бы не помешал).
Пятый вопрос
rht
Когда будет исполняться постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890, в части обеспечения всеми бесплатными лекарственными средствами детей до трех лет? Сейчас региональные постановления и инструкции департамента здравоохранения Тюменской области противоречат этому постановлению, а именно эта категория не включена в региональных документах.
Напомним, в прошлом году от портала NashGorod.ru был задан вопрос: «За последние 12 лет администрация разрослась как территориально, так и по численности сотрудников. А скорость выхода необходимых для работы документов сократилась. Почему у нас ремонт дорог под осень начинается? Потому что пока нужные распоряжения подготовят, подпишут, конкурсы проведут, глядишь — и снег уже. Складывается впечатление, что чиновники работать стали хуже. Так ли это? Как изменились за время Вашего губернаторства затраты на содержание администрации Тюменской области, как прямые так и косвенные? Как изменился штат администрации, включая департаменты и все государственные предприятия при них? Эффективна ли правительство Тюменской области по сравнению с соседями?».