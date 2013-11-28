Открыто голосование за вопрос губернатору от NashGorod.ru

С каждым годом наш город становится все «лысее»: при реконструкции улицы Республики по самым скромным расчетам срубили более 2 тысяч деревьев, сейчас идет реконструкция площади Борцов революции, на которой тоже уничтожили деревья под предлогом того, что они были аварийными. Да, сотрудники администрации г. Тюмени говорят, что производят компенсационные посадки, но мы их не видим. Во-первых, если их и делают, то в отдаленных скверах. Во-вторых, должен пройти не один десяток лет, чтобы посаженные деревья выросли до размеров срубленных. Почему вы так мало заботитесь о здоровье горожан — ведь деревья в значительной мере нейтрализуют вредное воздействие от выхлопных газов машин, работы заводов, уменьшают запыленность, делают воздух чище. Парки и скверы нужны не меньше, чем новые дороги! Например, можно было бы сделать отличный сквер на месте «Арт-Паласа», однако сейчас там парковка. По большей части, тюменцы могут гулять только вдоль дорог. Можно ли что-то изменить, чтобы Тюмень была не так похожа на асфальтово-бетонное гетто?