Молодой маме требуется помощь: тюменцев просят откликнуться

«Если захотите отдать какие-то вещи, не на роды, а на вырост, можете передать их мне (8-922-000-87-69, Анна). Я буду до выписки их хранить у себя, а потом по отъезду в Ишим передам семье Анжелики, так как в больнице все равно не разрешат хранить. Заранее спасибо тем, кто откликнется», — добавляет Анна.