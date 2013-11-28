Молодой маме требуется помощь: тюменцев просят откликнуться

Анжелика лежит на сохранении в перинатальном центре на Даудельной, 1, в корпусе № 3. Ее в срочном порядке перевезли из Ишима в Тюмень, поскольку ишимские врачи посчитали, что не справятся с ситуацией. Теперь она вынуждена около 1,5 месяцев, а может и дольше, находиться в стационаре в Тюмени. У девушки строгий постельный режим, ей нельзя вставать.
Для Анжелики и ее членов семьи, которые могут оказывать ей хоть какую-то реальную физическую и материальную помощь (23-летний муж, 76-летний дедушка), госпитализация в Тюмень оказалась очень неожиданной. В Тюмени нет даже знакомых, которые могли бы помочь хоть чем-то, а муж и дедушка по понятным причинам не могут постоянно ездить из Ишима в Тюмень.
«Семья молодая, очень ограниченная в средствах, деньги рассчитали только по ишимским меркам. В Тюмени все гораздо дороже. На лекарства от ОРЗ мы ей собирали всей палатой. Тем более, возможно, предстоит кесарево сечение, а в таком случае с двойней помощь нужна как никогда, не только материальная», — рассказывает тюменка Анна, решившая поддержать Анжелику и бросившая клич в соцсетях.
Какая помощь требуется:
1. Если у кого-то есть возможность, то готовить что-то домашнее / покупать фрукты и привозить периодически Анжелике. В больнице кормят не очень.
2. Какие-то вещицы будущим двум девочкам на роды, лекарства маме.
3. Если будет все-таки кесарево — помочь с деньгами на платную палату, чтобы у мужа была возможность находиться с ней и детьми и помогать.
4. Если у кого-то есть коляска для двойни и не жалко отдать просто так, было бы замечательно.
5. Деньги на телефон для общения с мужем.
Подробности можно узнать у самой Анжелики по номеру 8-950-487-25-26.
«Если захотите отдать какие-то вещи, не на роды, а на вырост, можете передать их мне (8-922-000-87-69, Анна). Я буду до выписки их хранить у себя, а потом по отъезду в Ишим передам семье Анжелики, так как в больнице все равно не разрешат хранить. Заранее спасибо тем, кто откликнется», — добавляет Анна.