МФК «Тюмень» в четвертьфинале Кубка России

Играть активно черно-белые начали сразу же после свистка арбитра, и к третьей минуте матча до ворот «Ухты» долетело восемь ударов. Продержаться под натиском «бразильского мастерства» Фелипе вратарь гостей Александр Елфимов смог только восемь минут. Первый гол в пользу тюменцев.
Второй мяч за спину Елфимова забил Феррао. Ухтинцы возможность отыграться в долгий ящик откладывать не стали и технично ответили контратакой, которая стала голевой благодаря удару под перекладину Антона Рудых. Но на тринадцатой минуте прежний отрыв от бело-синих восстановил Фелипе, оформив дубль с паса Николая Переверзева. На перерыв же подшефные Сорато ушли с перевесом в одно очко: Антон Рудых второй раз нашел лазейку в сетке Сергея Логинова.
Во втором игровом отрезке отдохнувшие ухтинцы счет сравняли: на тридцать первой минуте Александр Сивец зажег на табло «пока ничейное 3:3». Затем Маркус побегать выпустил Артема Антошкина, который бросил свою «двухголевую монету» в калитку «Ухты». Однако сдачу соперники сдали, опять же контратаковав ворота Логинова: мяч забил Вадим Максимов. Все оставшееся время матча гостям пришлось пропускать: Феррао, следуя традициям, просто закидал Елфимова своими воистину мощнейшими ударами, три из которых залетели за линию ворот. Сергей Абрамович и Денис Абышев тоже поразили ухтинскую мишень, тем самым выиграв путевку в четвертьфинал Кубка России.
Антон Сакерин
Фото Виктории Ющенко, АСН «Тюменская Арена»