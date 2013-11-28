МФК «Тюмень» в четвертьфинале Кубка России

Во втором игровом отрезке отдохнувшие ухтинцы счет сравняли: на тридцать первой минуте Александр Сивец зажег на табло «пока ничейное 3:3». Затем Маркус побегать выпустил Артема Антошкина, который бросил свою «двухголевую монету» в калитку «Ухты». Однако сдачу соперники сдали, опять же контратаковав ворота Логинова: мяч забил Вадим Максимов. Все оставшееся время матча гостям пришлось пропускать: Феррао, следуя традициям, просто закидал Елфимова своими воистину мощнейшими ударами, три из которых залетели за линию ворот. Сергей Абрамович и Денис Абышев тоже поразили ухтинскую мишень, тем самым выиграв путевку в четвертьфинал Кубка России.