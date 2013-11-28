Ипотека от Сбербанка — в офисах застройщиков

«Сбербанк вместе со своими партнерами — строительными компаниями создает удобные форматы обслуживания. Клиенты могут приобрести жилье от застройщиков с использованием ипотеки Сбербанка в максимально короткие сроки. Высококвалифицированный сотрудник банка окажет качественную консультацию, поможет в выборе наиболее приемлемой для клиента программы жилищного кредитования, примет заявку на выдачу жилищного кредита, поможет в подборе объекта недвижимости», — говорит начальник отдела по ипотечному кредитованию Тюменского отделения Сбербанка Елена Важенина.
Сегодня в Сбербанке России действует акция для первичного рынка жилья и всех категорий заемщиков. Единая ставка — 12% годовых в рублях на срок до 12 лет, при первоначальном взносе — от 12% стоимости жилья. Надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки и ограничения по сроку завершения строительства жилья отсутствуют.
Также Сбербанком снижены процентные ставки по жилищному кредитованию в рамках акции для молодых семей при покупке готового жилья. В рамках специального предложения ставка составляет от 10,5% годовых в рублях, первоначальный взнос для семей с детьми — 10%.
Акции действуют до 31 декабря 2013 года.