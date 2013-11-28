nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ипотека от Сбербанка — в офисах застройщиков

28 ноября 2013, 10:08
В Тюменском отделении Сбербанка России подвели итоги работы удаленной точки продаж, которая действует в офисе ключевого партнера — застройщика ООО «ПСК «ДОМ» (ул. Барабинская, д. 1). За семь месяцев ее деятельности выдано более 80 жилищных кредитов на сумму 135 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

«Сбербанк вместе со своими партнерами — строительными компаниями создает удобные форматы обслуживания. Клиенты могут приобрести жилье от застройщиков с использованием ипотеки Сбербанка в максимально короткие сроки. Высококвалифицированный сотрудник банка окажет качественную консультацию, поможет в выборе наиболее приемлемой для клиента программы жилищного кредитования, примет заявку на выдачу жилищного кредита, поможет в подборе объекта недвижимости», — говорит начальник отдела по ипотечному кредитованию Тюменского отделения Сбербанка Елена Важенина.

Сегодня в Сбербанке России действует акция для первичного рынка жилья и всех категорий заемщиков. Единая ставка — 12% годовых в рублях на срок до 12 лет, при первоначальном взносе — от 12% стоимости жилья. Надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки и ограничения по сроку завершения строительства жилья отсутствуют.

Также Сбербанком снижены процентные ставки по жилищному кредитованию в рамках акции для молодых семей при покупке готового жилья. В рамках специального предложения ставка составляет от 10,5% годовых в рублях, первоначальный взнос для семей с детьми — 10%.

Акции действуют до 31 декабря 2013 года.

#Новости#Сбербанк#Тюмень#Ипотека#Таня#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25