Ипотека от Сбербанка — в офисах застройщиков

Сегодня в Сбербанке России действует акция для первичного рынка жилья и всех категорий заемщиков. Единая ставка — 12% годовых в рублях на срок до 12 лет, при первоначальном взносе — от 12% стоимости жилья. Надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки и ограничения по сроку завершения строительства жилья отсутствуют.