Где встретить Новый год? Задуматься стоит уже сейчас

А если до этого был тяжелый год, стрессы, болезни, то новогодние каникулы — это еще и возможность восстановить здоровье и набраться сил. Вся планета замирает, празднуя начало нового года, переводя дыхание перед новыми рабочими буднями. Задумайтесь и вы! Небольшие, уютные чешские курорты не смогут вместить всех желающих, а значит, за две, три, а может и четыре недели до боя курантов, в санаториях просто не останется мест! Тур «В Карловых Варах для души и тела» — 33 609 рублей. Заезды: 31.12 и 07.01 на 7,14 ночей.