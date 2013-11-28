Где встретить Новый год? Задуматься стоит уже сейчас

Туристическая компания «Веди Тур Групп» приглашает в путешествие!
Самый настоящий европейский Новый год вы сможете встретить в Будапеште! Великолепие праздничного убранства старого города, ароматы венгерской кухни и музыка, доносящаяся из каждой двери, оставят в вашей душе впечатления, которые вы пронесете через всю жизнь. Совместить со SPA? Легко, не выезжая из города! Тур «В Будапеште с удовольствием» — 29 561 рублей. Заезды: 29.12 и 03.01 на 5, 7 ночей.
А если до этого был тяжелый год, стрессы, болезни, то новогодние каникулы — это еще и возможность восстановить здоровье и набраться сил. Вся планета замирает, празднуя начало нового года, переводя дыхание перед новыми рабочими буднями. Задумайтесь и вы! Небольшие, уютные чешские курорты не смогут вместить всех желающих, а значит, за две, три, а может и четыре недели до боя курантов, в санаториях просто не останется мест! Тур «В Карловых Варах для души и тела» — 33 609 рублей. Заезды: 31.12 и 07.01 на 7,14 ночей.
Мечтаете встретить Санту? С «Веди» все возможно! Для активных и любознательных подойдет прекрасное путешествие в Лапландию, пропитанное духом сказочного Рождества. Вас ждет родина Санта Клауса и «Санта Парк», экскурсия на оленью ферму и катание на оленьей упряжке, уникальное приключение «В гости к лапландским духам». Незабываемый Новый год для всей семьи! Тур «В Лапландии с детьми» — 54 4882 рублей. (62 372 рублей.) Заезды: 30.12 и 04.01 на 5, 12 ночей. Все туры в Лапландию
Яркие новогодние празднества и зажигательные ритмы Испании ждут вас! Круглый год здесь устраивают множество фестивалей с костюмированными парадами, фейерверками и танцами. Посетите район Собора Барселоны, где каждый год проводится рождественский рынок. По традиции, здесь вот уже более двух веков продаются самые роскошные рождественские украшения, подарки, фигурки и многое другое. Тур «В Барселоне в движении» — 44 750 рублей (52 899 рублей). Заезды: 28.12 и 04.01 на 7 ночей.
*Цены указаны в рублях по внутреннему курсу компании на 25.11.2013. Не являются публичной офертой и могут быть изменены.
**В стоимость всех туров «Веди» включено: авиаперелет, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в выбранном отеле, питание по программе, медицинское страхование и страхование отмены или изменения сроков поездки. Дополнительно оплачивается: виза, аэропортовый сбор.