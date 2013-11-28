Еще 259 поселков нуждаются в нормальных дорогах

Общая протяженность автомобильных дорог Тюменской области составляет 18,9 тысяч километров. Из них 1 тысяча — это федеральные автодороги, 8,9 тысяч — региональные или межмуниципальные (6,9 тысяч из них с твердым покрытием), 8,8 тысяч километров — автодороги местного значения.
«Согласно федеральному законодательству, мы 5% дорожного фонда, а иногда даже больше ежегодно направляем на эти мероприятия, — пояснил на прошедшей накануне пресс-конференции заместитель директора Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Чистяков. — В 2013 году мы продолжили работы по строительству важного для нас, наиболее населенного направления Вагай — Дубровное — Абаул».
Он отметил, что в настоящее время в 25 деревнях и поселках без дорог с твердым покрытием население превышает 125 человек, и только в четырех случаях расстояние до твердой дороги составляет меньше пяти километров. «Все остальное — значительно больше. Мы не попадаем под условия федеральной программы, и нам приходится вкладывать серьезные деньги, чтобы достроить эти участки. Большая часть населенных пунктов, к сожалению, не дотягивает до 125 человек, соединять их порой даже нецелесообразно. С учетом того, что денег выделяется не так много, приходится тщательно расставлять приоритеты», — добавил Андрей Николаевич.
«В целом, из планов дорожных работ мы все, что запланировали, уже выполнили, сейчас идет оформление документов. А намечали мы строительство и реконструкцию 32 километров автомобильных дорог и 663 погонных метра мостовых сооружений, а также ремонт и капремонт 181 километра автомобильных дорог и 724 погонных метра мостовых сооружений», — сообщил он.
Фото Николая Фролова