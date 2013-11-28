Еще 259 поселков нуждаются в нормальных дорогах

Он отметил, что в настоящее время в 25 деревнях и поселках без дорог с твердым покрытием население превышает 125 человек, и только в четырех случаях расстояние до твердой дороги составляет меньше пяти километров. «Все остальное — значительно больше. Мы не попадаем под условия федеральной программы, и нам приходится вкладывать серьезные деньги, чтобы достроить эти участки. Большая часть населенных пунктов, к сожалению, не дотягивает до 125 человек, соединять их порой даже нецелесообразно. С учетом того, что денег выделяется не так много, приходится тщательно расставлять приоритеты», — добавил Андрей Николаевич.