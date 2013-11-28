Автобусы поедут мимо «Южного» по старым схемам

Автобусы № 5 и 57 запускаются по новой временной схеме, частично возвращаясь к своим обычным маршрутам. Автобусы № 5 поедут в сторону улицы Федюнинского по новому путепроводу, а маршрут № 57 временно будет двигаться в сторону остановки «Московский дворик» по улицам Салехардская, Самарцева и Федюнинского.