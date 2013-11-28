Автобусы поедут мимо «Южного» по старым схемам

В связи с частичным окончанием строительных работ в этом районе, меняются схемы движения девяти городских маршрутов. К своим привычным схемам возвращаются маршруты под номерами 13, 14, 17, 44, 50, 51 и 61, отмечают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
Автобусы № 5 и 57 запускаются по новой временной схеме, частично возвращаясь к своим обычным маршрутам. Автобусы № 5 поедут в сторону улицы Федюнинского по новому путепроводу, а маршрут № 57 временно будет двигаться в сторону остановки «Московский дворик» по улицам Салехардская, Самарцева и Федюнинского.
Маршруты под номерами 6, 15, 22, 38, 45, 56 и 79 пока продолжат движение по временным схемам.
Обращаем внимание, что в районе развязки поменялось расположение остановочного пункта «ул. Депутатская» (в сторону улицы 30 лет Победы). Теперь остановка находится в районе дома № 135б по улице Мельникайте.
Специалисты «Тюменьгортранса» в течение сегодняшнего дня развесят на временных остановочных пунктах в зоне объезда объявления для пассажиров и демонтируют информационные таблички с расписанием автобусов.
Графики движения общественного транспорта существенных изменений не претерпят. Уточнить информацию о схемах маршрутов, их расписании и расположении остановочных пунктов можно по бесплатному номеру телефона горячей линии МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924 или на сайте tgt72.ru.