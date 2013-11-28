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40 аварий за утро: водители оказались не готовы к снегопаду

28 ноября 2013, 11:33
Госавтоинспекция рекомендует тюменским автомобилистам соблюдать особую осторожность при движении в условиях снегопада.
Сюжет
Тюмень

«К 10 часам утра в областном центре зарегистрировано около 40 дорожно-транспортных происшествий. В аномально теплую осень тюменцы успели истосковаться по снегу, однако к его появлению многие вновь оказались не готовы», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения будьте осторожны на заснеженных дорогах:

• Под снежной «кашей» может в самый неподходящий момент оказаться наледь, и тормозной путь автомобиля резко возрастет — будьте к этому готовы.

• Соблюдайте дистанцию! В противном случае, если впередиидущий автомобиль резко затормозит, вы, вероятно, не успеете сделать то же самое.

• Не превышайте безопасную скорость движения, заранее снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами: если на вашем пути вдруг появится спешащий пешеход или автомобиль не сумевшего вовремя остановиться водителя, оставьте себе возможность предотвратить аварию и сохранить свой автомобиль в целости.

• Воздержитесь от поездок по загородным дорогам без необходимости. Это, в первую очередь, касается начинающих водителей. Движение по заснеженной трассе требует устойчивых навыков. Малейшая ошибка, и ваш автомобиль, в лучшем случае, окажется в кювете.

• Не выезжайте на дорогу на летней авторезине. Несмотря на полную иррациональность и опасность этого, среди автолюбителей встречаются ярые приверженцы летних колес. Сегодня поездка одного такого водителя уже привела к трагедии на трассе Тюмень — Омск.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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