40 аварий за утро: водители оказались не готовы к снегопаду

• Не превышайте безопасную скорость движения, заранее снижайте скорость перед перекрестками и пешеходными переходами: если на вашем пути вдруг появится спешащий пешеход или автомобиль не сумевшего вовремя остановиться водителя, оставьте себе возможность предотвратить аварию и сохранить свой автомобиль в целости.