Я не хочу в Конго!

Чтобы закрыть регистрацию, осталось собрать 19 заявок на бизнес-конгресс «Маркетинг за МКАД». По сравнению с общим числом участников проекта это мелочь, но она может кардинально изменить жизнь прекрасной Елены: у нее тут жильё, жених, родственники, и она может всего этого лишиться… Помогите Елене, позвоните ей по номеру +7 (3452) 395–470. Вы, как компания или физлицо, ничего не теряете, а наоборот — инвестируете в себя, заводите новые деловые контакты, вкладываетесь в продвижение бизнеса, если ходите на деловые мероприятия. И заодно вы поможете Елене остаться жить в лучшем городе Земли.