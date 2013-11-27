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Я не хочу в Конго!

27 ноября 2013, 08:30
Переехать жить в самую бедную страну мира из лучшего города Земли — кто пойдёт на такое? Думаем, никто. Однако для некоторых людей это путешествие может стать реальностью в ближайшее время. Вы можете их спасти!
Сюжет
Тюмень

Демократическая Республика Конго — ВВП на душу населения: $348 (Россия’12 — 14 037,02 USD). Одна из самых разрушительных, смертоносных и страшных войн в Конго не только унесла жизни миллионов людей восьми стран, вовлеченных в нее, но и полностью уничтожила экономику Конго. Земли и хозяйства были разорены, 5,4 миллиона людей умерли от болезней и голода. Несчастья страны продолжаются…

Одной тюменке через неделю скажут, остаётся она жить в своём любимом городе или же озвучат ей номер рейса до Конго. Такая ситуация сложилась по вполне понятным причинам. Как? Объясним.

В любой компании существуют вещи мотивационные и демотивационные. Также есть план продаж, определенные показатели и т.д. Некоторое время назад сотрудникам «Маркетинг-Консультант» была поставлена задача — собрать 450 человек на бизнес-конгресс «Маркетинг за МКАД». Понятно, что они получат премии за выполнение плана, благодарности клиентов и прочие приятности. НО! Если поставленная задача выполнена не будет, то руководство начнёт отправлять по одному сотруднику в самую бедную страну мира на ПМЖ (без командировочных!)*. Для наглядного примера, чтобы в следующий раз не повторился срыв плана.

Девушка Елена была выбрана методом «палец в небо», и сейчас ей грозит перелёт в Конго, самую бедную страну мира. Но она этого не хочет!

«Я не знаю зачем в августе согласилась на эту авантюру, но теперь мне как-то не по себе. Ведь я пообещала руководителю. Все мы пообещали, но жребий пал на меня. Мы одна команда, все стараемся достигнуть нашей цели, но мне страшней всего. Я не хочу в Конго!», — так прокомментировала сложившуюся ситуацию Елена, одна из сотрудниц «Маркетинг-Консультант».

Чтобы закрыть регистрацию, осталось собрать 19 заявок на бизнес-конгресс «Маркетинг за МКАД». По сравнению с общим числом участников проекта это мелочь, но она может кардинально изменить жизнь прекрасной Елены: у нее тут жильё, жених, родственники, и она может всего этого лишиться… Помогите Елене, позвоните ей по номеру +7 (3452) 395–470. Вы, как компания или физлицо, ничего не теряете, а наоборот — инвестируете в себя, заводите новые деловые контакты, вкладываетесь в продвижение бизнеса, если ходите на деловые мероприятия. И заодно вы поможете Елене остаться жить в лучшем городе Земли.

Презентация проекта «Маркетинг за МКАД». А лучше позвоните! +7 (3452) 395–470

*История является вымышленной.

Партнеры:

Стратегический партнер: tochkakontakta.com

Генеральные партнеры — федеральная риэлторская компания «Этажи» и компания iStore — магазины Apple Premium Reseller в г. Тюмени и официальный представитель Apple в России

Деловые партнеры — школа английского English First, деловой центр «Новый уровень», сеть фитнес-клубов CityFitness, рекламное агентство «Актив»

Интернет-продвижение — IQ Online — агентство интернет-маркетинга

Мобильный партнер — компания «А-Мобайл»

Генеральные информационные партнеры — телеканал «Тюменское время», радиостанция «Красная армия», портал настоящего горожанина «МегаТюмень», компания «РеалМедиа Тюмень»

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