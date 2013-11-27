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Водители двух кроссоверов не поделили перекресток

27 ноября 2013, 10:19
Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 26 ноября, один человек погиб, пять получили ранения.
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Тюмень

В десятом часу вечера на 8 километре автодороги Омутинское — Армизонское автомобиль Volvo наехал на 60-летнего пешехода, идущего по проезжей части дороги. Человек погиб, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

В водосточную канаву в Заводоуковске на улице Вокзальной, 25, в 17:30 съехал автомобиль ГАЗ-5201. 56-летний мужчина с 2-летним малышом ехал на территорию заброшенного поселка, разбирать бараки. Поворачивая направо, водитель с 34-летним стажем за рулем не справился с управлением автомобиля. Ребенок перевозился без удерживающего устройства, он получил рваную рану лба.

Toyota съехала в кювет и опрокинулась на улице Центральной в садовом обществе «Сундукуль». 31-летняя водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.

В Тюмени на улице Володарского, 11 в 21:55 на крышку канализационного колодца наехал автомобиль ГАЗ-2752. Крышка оказалась неисправной, машина провалилась в колодец одним колесом. 38-летний водитель автомобиля ушиб поясницу.

На перекрестке улиц Рижской и Парфенова столкнулись Toyota и BMW X3. По предварительным данным, водитель «Тойоты» нарушил очередность проезда перекрестка. 41-летняя водитель BMW ушибла ногу.

На 11 километре объездной дороги Тюмени столкнулись ГАЗ-3302 и ГАЗ-33023. Причина ДТП — несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, один из водителей получил сотрясение головного мозга и гематому головы.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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