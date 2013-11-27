Водители двух кроссоверов не поделили перекресток

В десятом часу вечера на 8 километре автодороги Омутинское — Армизонское автомобиль Volvo наехал на 60-летнего пешехода, идущего по проезжей части дороги. Человек погиб, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В водосточную канаву в Заводоуковске на улице Вокзальной, 25, в 17:30 съехал автомобиль ГАЗ-5201. 56-летний мужчина с 2-летним малышом ехал на территорию заброшенного поселка, разбирать бараки. Поворачивая направо, водитель с 34-летним стажем за рулем не справился с управлением автомобиля. Ребенок перевозился без удерживающего устройства, он получил рваную рану лба.
Toyota съехала в кювет и опрокинулась на улице Центральной в садовом обществе «Сундукуль». 31-летняя водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.
В Тюмени на улице Володарского, 11 в 21:55 на крышку канализационного колодца наехал автомобиль ГАЗ-2752. Крышка оказалась неисправной, машина провалилась в колодец одним колесом. 38-летний водитель автомобиля ушиб поясницу.
На перекрестке улиц Рижской и Парфенова столкнулись Toyota и BMW X3. По предварительным данным, водитель «Тойоты» нарушил очередность проезда перекрестка. 41-летняя водитель BMW ушибла ногу.
На 11 километре объездной дороги Тюмени столкнулись ГАЗ-3302 и ГАЗ-33023. Причина ДТП — несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, один из водителей получил сотрясение головного мозга и гематому головы.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области