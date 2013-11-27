Водители двух кроссоверов не поделили перекресток

В водосточную канаву в Заводоуковске на улице Вокзальной, 25, в 17:30 съехал автомобиль ГАЗ-5201. 56-летний мужчина с 2-летним малышом ехал на территорию заброшенного поселка, разбирать бараки. Поворачивая направо, водитель с 34-летним стажем за рулем не справился с управлением автомобиля. Ребенок перевозился без удерживающего устройства, он получил рваную рану лба.