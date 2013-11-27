В Тюмени появится новый кроссовер от Geely — Emgrand X7

Emgrand X7 — переднеприводный кроссовер в модельном ряду Geely. К созданию автомобиля китайцы подошли со всей ответственностью, уделив максимум внимания всем важнейшим характеристикам автомобиля — дизайну, комфорту, качеству и, конечно же, безопасности. Последний пункт стал особой гордостью Emgrand X7, поскольку в краш-тестах C-NCAP он получил наивысший бал — 5+.