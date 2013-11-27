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В Тюмени появится новый кроссовер от Geely — Emgrand X7

27 ноября 2013, 17:43
В Москве состоялась презентация автомобиля Geely Emgrand X7, старт продаж которого планируется в декабре.
Сюжет
Тюмень

Предварительные цены на комплектацию Comfort — 619 900 рублей, Luxury — 649 900 рублей.

Emgrand X7 — переднеприводный кроссовер в модельном ряду Geely. К созданию автомобиля китайцы подошли со всей ответственностью, уделив максимум внимания всем важнейшим характеристикам автомобиля — дизайну, комфорту, качеству и, конечно же, безопасности. Последний пункт стал особой гордостью Emgrand X7, поскольку в краш-тестах C-NCAP он получил наивысший бал — 5+.

Geely Emgrand X7 планируется поставлять в Россию с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 литра. Работать моторы могут как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатым «автоматом».

В Тюмени новинка будет продаваться в автоцентре «Базис-Моторс». Предварительные заявки уже принимаются.

Фото пользователя Nashgorod.ru Punk_Sergeich

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