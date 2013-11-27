Тюменцев приглашают на вечер комических опер

В этом сезоне заслуженному деятелю искусств России и Украины, маэстро Антону Шароеву исполняется 85 лет. Этой дате посвящен авторский абонемент «Славим Христа в нотах». Второй концерт этого абонемента состоится в Тюменской филармонии 28 ноября.

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