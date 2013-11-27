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Тюменцев приглашают на вечер комических опер

27 ноября 2013, 15:10
В этом сезоне заслуженному деятелю искусств России и Украины, маэстро Антону Шароеву исполняется 85 лет. Этой дате посвящен авторский абонемент «Славим Христа в нотах». Второй концерт этого абонемента состоится в Тюменской филармонии 28 ноября.
Сюжет
Тюмень

Зрителей ждет вечер комических одноактных опер (К 185-летию со дня рождения А. Рубинштейна). Исполнят комические оперы «Среди разбойников» (1883), либретто Э. Вихерта; «Попугай» (1884), либретто Г. Виттмана по персидской сказке. Это российские премьеры после 130 лет забвения.

Исполняют оркестр «Камерата Сибири», хоровая капелла Тюменской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра и хора — заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев. Главный хормейстер — Вера Бурковская.

Стоимость билетов: 100 — 300 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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