Тюменцев приглашают на вечер комических опер

Зрителей ждет вечер комических одноактных опер (К 185-летию со дня рождения А. Рубинштейна). Исполнят комические оперы «Среди разбойников» (1883), либретто Э. Вихерта; «Попугай» (1884), либретто Г. Виттмана по персидской сказке. Это российские премьеры после 130 лет забвения.
Исполняют оркестр «Камерата Сибири», хоровая капелла Тюменской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра и хора — заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев. Главный хормейстер — Вера Бурковская.
Стоимость билетов: 100 — 300 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.