Тюменских водителей массово проверят «на скорость»

«Водитель должен выбирать скорость движения транспортного средства, не только соответствующую установленному скоростному режиму, но и обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением — это требования правил дорожного движения. Несоответствие скорости условиям движения является основной причиной дорожных аварий, в которых гибнут и получают травмы наши сограждане. В текущем году в Тюменской области зарегистрировано 812 таких происшествий, в которых погиб 131 человек, 1130 получили травмы. При этом сотрудники ГИБДД области ежедневно привлекают к ответственности до 1000 и более нарушителей скоростного режима», — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции.