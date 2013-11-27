Тюменских водителей массово проверят «на скорость»

В четверг, 28 ноября, в Тюменской области пройдет профилактическое мероприятие «Скорость». Проведение его обусловлено ростом аварийности по причине несоответствия скорости автомобилей конкретным условиям движения, отмеченным в последние дни на территории региона.
«Водитель должен выбирать скорость движения транспортного средства, не только соответствующую установленному скоростному режиму, но и обеспечивающую возможность постоянного контроля над движением — это требования правил дорожного движения. Несоответствие скорости условиям движения является основной причиной дорожных аварий, в которых гибнут и получают травмы наши сограждане. В текущем году в Тюменской области зарегистрировано 812 таких происшествий, в которых погиб 131 человек, 1130 получили травмы. При этом сотрудники ГИБДД области ежедневно привлекают к ответственности до 1000 и более нарушителей скоростного режима», — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Контролировать соблюдение скоростного режима в ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД станут прежде всего в местах совершения ДТП, а также наиболее вероятного совершения правонарушений. В «очагах аварийности» на федеральных автодорогах будут фиксировать нарушения в автоматическом режиме 13 приборов Управления автомобильных дорог. Госавтоинспекция задействует максимальное количество средств фиксации нарушений скоростного режима — это более 70 передвижных и мобильных приборов «КРИС», «Арена», «Бинар» и «Визир».