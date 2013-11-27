Тюменец направил мэру замечания по работе автобусов

Другое замечание: кондукторы не проверяют льготников. «Один ветеран труда с 4 октября 2012 года проводит своеобразный эксперимент, предъявляет кондуктору льготную электронную карту своей супруги, вложенную в ее же ветеранское удостоверение. За год он совершил более тысячи поездок. За это время только два кондуктора потребовали, как и положено, предъявить удостоверение в развернутом виде. Чтобы не было кривотолков, скажем: зайцем ветеран не ездит — своя льготная карта также при нем. Цель эксперимента — показать властям, что организация льготного проезда пассажиров оставляет желать лучшего. Многие льготники, отказавшиеся от электронной карты, получая взамен 600 рублей в квартал в возмещение расходов по оплате проезда, тем не менее, могут спокойно ездить „на халяву“ по чужим льготным картам, взятым напрокат у соседа, родственника», — поясняет автор письма.