Тюменец направил мэру замечания по работе автобусов

Так, горожанин недоволен тем, что автобусы долгое время простаивают на остановках. Он отмечает, что водители все списывают на соблюдение графика, однако уверен — лукавят, так как задерживаются только там, где большой пассажиропоток. «Почему-то на малолюдных остановках они не только не стоят, они вообще могут проехать мимо. Особенно грешат этим маршрутки», — пишет в своем письме Геннадий Кириллович.
Другое замечание: кондукторы не проверяют льготников. «Один ветеран труда с 4 октября 2012 года проводит своеобразный эксперимент, предъявляет кондуктору льготную электронную карту своей супруги, вложенную в ее же ветеранское удостоверение. За год он совершил более тысячи поездок. За это время только два кондуктора потребовали, как и положено, предъявить удостоверение в развернутом виде. Чтобы не было кривотолков, скажем: зайцем ветеран не ездит — своя льготная карта также при нем. Цель эксперимента — показать властям, что организация льготного проезда пассажиров оставляет желать лучшего. Многие льготники, отказавшиеся от электронной карты, получая взамен 600 рублей в квартал в возмещение расходов по оплате проезда, тем не менее, могут спокойно ездить „на халяву“ по чужим льготным картам, взятым напрокат у соседа, родственника», — поясняет автор письма.
Недоволен инициативный тюменец и рекламой на стеклах общественного транспорта, из-за которой ничего не видно, и неверными или устаревшими названиями остановок, которые объявляются в салоне, и не открывающимися передними дверьми.
«Об автобусах малого класса вместимости, так называемых маршрутках, отдельный разговор. Объявление остановок в них вообще отсутствует. Вместо этого от водителя можно услышать: „Дальше, дальше! Продвигайтесь дальше в салон!“. В переполненном салоне пассажиру очень трудно ориентироваться в пути следования: стекла или запотевшие, или замерзшие.
Водителям микроавтобусов ничего не стоит свернуть с маршрута, проехать по тротуару, через двор, по обочине дороги. Могут, обогнув пробку, запросто заехать на территорию автозаправочной станции, отнюдь не для заправки, и высадить на ней пассажира.
В погоне за рублем перевозчиками игнорируются правила дорожного движения, в частности, водителям запрещается перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. Вот только о пассажировместимости салона знают далеко не все водители, не говоря уж о пассажирах», — негодует Геннадий Иванов.
Письмо было направлено в адрес главы администрации Александра Моора и председателя городской думы Дмитрия Еремеева. Подписалось под ним 28 человек. С полным текстом открытого письма можно ознакомиться, скачав файл.