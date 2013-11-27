Тренеру по гребному слалому предъявлено обвинение

«Проведя инструктаж по технике безопасности, тренер, оставив младшую группу без присмотра, направился оказывать помощь в учебно-тренировочном процессе старшей группе. В это время 10-летняя девочка забралась на искусственное препятствие в виде бетонной плиты, откуда по неосторожности соскользнула и попала в воду отводящего канала. Попытки тренера спасти ребенка результата не дали. Смерть потерпевшей наступила в результате утопления», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.