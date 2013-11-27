Тренеру по гребному слалому предъявлено обвинение

В Тюмени тренеру-преподавателю по гребному слалому предъявлено обвинение по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Напомним, 10 июня текущего года на гребном канале в районе ТЭЦ-1случилась трагедия: девочка поскользнулась и упала в воду. Спасти ребенка не удалось.
10-летняя Анжелика приехала на экскурсию на гребной канал в составе группы учеников 2–3 классов, посещающих спортивный лагерь на базе СДЮСШОР № 4. Детей сопровождал тренер.
«Проведя инструктаж по технике безопасности, тренер, оставив младшую группу без присмотра, направился оказывать помощь в учебно-тренировочном процессе старшей группе. В это время 10-летняя девочка забралась на искусственное препятствие в виде бетонной плиты, откуда по неосторожности соскользнула и попала в воду отводящего канала. Попытки тренера спасти ребенка результата не дали. Смерть потерпевшей наступила в результате утопления», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.