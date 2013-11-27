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Составлен фоторобот мужчины, напавшего с ножом на подростка

27 ноября 2013, 16:22
В социальных сетях появилась ориентировка на мужчину, который подозревается в покушении на жизнь 15-летнего подростка и поджоге квартиры на улице Широтной в Тюмени.
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Тюмень

В социальных сетях появилась ориентировка на мужчину, который подозревается в покушении на жизнь 15-летнего подростка и поджоге квартиры на улице Широтной в Тюмени.

В листовке говорится, что разыскивается мужчина 30–40 лет азиатской внешности. Его приметы: рост около 165–175 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, есть усы и щетина. Был одет в черную куртку, черную вязаную шапку с отворотом, черные ботинки со шнуровкой, при себе имеет телефон «Самсунг» без задней крышки и камеры. Сообщается, что мужчина говорит с заиканием.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили, что ориентировка является подлинной, и действительно разыскивается мужчина, похожий на данный фоторобот. Там отметили, что, как и указано в листовке, этот человек подозревается в совершении еще одного преступления. Речь идет о проникновении в квартиру 26 ноября, однако подробности пока не сообщаются в интересах следствия.

Если вам знаком человек с листовки или вы можете рассказать что-то о совершенных им преступлениях, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефонам 35-02-02, 29-10-30 или по телефону 02.

Напомним, что нападение на 15-летнего тюменца произошло 25 ноября в период между 12.00 до 13.00 в доме 173/6 по улице Широтной. Мальчик только что вернулся из школы, дома больше никого не было. Через некоторое время в дверь позвонили. Ребенок открыл дверь, и в квартиру ворвался незнакомый мужчина. Он нанес мальчику несколько ножевых ранений. После чего, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Мальчику удалось выбраться на улицу, где его и обнаружил сосед, который вызвал пожарных, скорую помощь и полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Подросток был прооперирован. В настоящее время он остается в больнице.

#Новости#Тюмень#Покушение на убийство#Таня#Происшествия
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