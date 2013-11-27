Составлен фоторобот мужчины, напавшего с ножом на подростка

Напомним, что нападение на 15-летнего тюменца произошло 25 ноября в период между 12.00 до 13.00 в доме 173/6 по улице Широтной. Мальчик только что вернулся из школы, дома больше никого не было. Через некоторое время в дверь позвонили. Ребенок открыл дверь, и в квартиру ворвался незнакомый мужчина. Он нанес мальчику несколько ножевых ранений. После чего, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Мальчику удалось выбраться на улицу, где его и обнаружил сосед, который вызвал пожарных, скорую помощь и полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).