Родители отказываются возить детей в автокреслах

Инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тюменской области, в рамках работы по обеспечению детской дорожной безопасности, провели проверку нарушений правил перевозки детей у тюменских школ и детских дошкольных учреждений. За два часа у 20 детских учреждений 43 родителя были привлечены к административной ответственности за отсутствие детских удерживающих устройств. Всего с начала года на дорогах области дети 31 520 раз сознательно перевозились взрослыми с нарушениями правил дорожного движения, подвергая их жизнь вполне реальной опасности.
«Задуматься есть о чем. В этом году на дорогах Тюменской области погибли 15 несовершеннолетних пассажиров автомобилей, 7 из них — в Тюмени. Большинство из них перевозились без детских удерживающих устройств или с использованием устройств, не соответствующих весу и росту ребенка», — говорят в пресс-службе ГИБДД.
Учитывая, что даже значительные штрафы не заставляют родителей задуматься о безопасности своих детей, Госавтоинспекция обратилась с призывом к руководителям образовательных учреждений Тюмени оказать содействие в решении одной из главных задач общества — обеспечении жизни и здоровья будущего поколения наших граждан. То, что не под силу инспектору на дороге, может сделать обычный воспитатель детского сада или школьный педагог: попросить родителей перевозить детей в детское образовательное учреждение в детском автокресле. В свою очередь, инспекторы будут доводить до руководителей образовательных учреждений статистику нарушений правил перевозки детей родителями их маленьких воспитанников.
В этот день нарушения правил перевозки детей выявлены: д/с № 89 (Парфенова, 36) — 3 нарушения, школа № 48, д/с № 149 (Судоремонтная, 25) — 4 нарушения, д/с № 73, № 88 (Холодильная, 49) — 4 нарушения, школа-сад № 76 (Парфенова, 34) — 4 нарушения, д/с № 161 (Камчатская, 171) — 4 нарушения, д/с № 2 № 79 (Мельникайте, 84) — 4 нарушения, школа № 17, д/с № 87 (Геологоразведчиков, 43) — 4 нарушения, д/с № 162, школа № 64 (Логунова, 8) — 5 нарушений, д/с № 2 и № 79 (Рижская, 47) — 3 нарушения; д/с № 1, школа № 57 (Военная, 5) — 4 нарушения; д/с № 123 и № 113 (Ватутина, 18) — 5 нарушений; школа № 8 (Пермякова 22,) — 3 нарушения.
Фото Константина Заикина