Родители отказываются возить детей в автокреслах

Учитывая, что даже значительные штрафы не заставляют родителей задуматься о безопасности своих детей, Госавтоинспекция обратилась с призывом к руководителям образовательных учреждений Тюмени оказать содействие в решении одной из главных задач общества — обеспечении жизни и здоровья будущего поколения наших граждан. То, что не под силу инспектору на дороге, может сделать обычный воспитатель детского сада или школьный педагог: попросить родителей перевозить детей в детское образовательное учреждение в детском автокресле. В свою очередь, инспекторы будут доводить до руководителей образовательных учреждений статистику нарушений правил перевозки детей родителями их маленьких воспитанников.