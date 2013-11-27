Полисы компании «Сана»: менять или не менять?

В компании «Сана» тоже уверены, что их клиентам рано беспокоится. «ТФОМС выдает желаемое за действительное!», — с ноткой возмущение объясняет главный бухгалтер Ольга Слинкина. «Да, мы не включены в реестр: произошла техническая накладка, не успели подать заявление, хотя ТФОМС знал, что мы намеревались продолжать работать. Однако в любом случае по закону то, что нас нет в реестре, ограничивает нас только в наборе новых клиентов. Для того, чтобы работать с теми, у кого уже есть наш полис, кто получит его до конца 2013 года, нам нужна лишь лицензия, а она у на есть. Однако ТФОМС отказывает нам в заключении договора на финансирование».