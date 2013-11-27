Полисы компании «Сана»: менять или не менять?

В конце минувшей неделия ТФОМС объявил о том, что 35 тысячам тюменцев придется сменить свой медицинский полис, так как компания «Сана» не будет работать в области с 2014 года. Между тем, специалисты страховой компании удивлены такой поспешности: они надеются продолжить работу.
На дверях офиса «Сана» объявление: выдача и обмен полисов — каждый будний день с 8:30 до 17:30. В коридорчике очередь: несколько тюменцев ждут возможности забрать свои документы. Похоже, никто их них не слышал поступившей из ТФОМС информации о том, что эта компания с 2014 года должна прекратить свою работу. Никаких объявлений об этом в стенах здания № 169 по улице Республики, где расположен офис, нет.
Как говорят в ТФОМС, компания, не успевшая до 1 сентября подать заявление на включение в областной реестр страховых организаций, должна сразу честно сообщить клиентам, что в следующем году работать с ними не будет. Между тем, «Сана» продолжает как ни в чем не бывало выдавать полисы.
«Подала заявку на полис 9-го ноября. Сегодня 26-е, пришла забирать. Никто меня ни о чем не предупреждал», — рассказывает одна из стоящих в очереди женщин. На информацию о том, что полис, очевидно, придется скоро менять, реагирует философски: «У нас быстро все решается: сегодня одно сказали, завтра другое. Подожду. Рано сейчас волноваться».
В компании «Сана» тоже уверены, что их клиентам рано беспокоится. «ТФОМС выдает желаемое за действительное!», — с ноткой возмущение объясняет главный бухгалтер Ольга Слинкина. «Да, мы не включены в реестр: произошла техническая накладка, не успели подать заявление, хотя ТФОМС знал, что мы намеревались продолжать работать. Однако в любом случае по закону то, что нас нет в реестре, ограничивает нас только в наборе новых клиентов. Для того, чтобы работать с теми, у кого уже есть наш полис, кто получит его до конца 2013 года, нам нужна лишь лицензия, а она у на есть. Однако ТФОМС отказывает нам в заключении договора на финансирование».
Сейчас «Сана» планирует добиваться заключения договора на финансирование через суд. Заседание по существу назначено на начало декабря, оно и решит, кто прав. Пока же в страховой компании удивлены, что ТФОМС так быстро начала распространять информацию, которая пока, по их убеждению не соответствует действительности. Подозревают, что это может быть связано с желанием «отдать» их клиентов компании «Югория-мед», ведь объявлено, что те, кто не выберет с января по март нового страховщика, будут отнесены к одной из трех работающих на тюменском рынке компаний «автоматически».
Между тем в ТФОМС советуют доверять распространенной ранее информации и не волноваться. «Информация о том, что „Сана“ не включена территориальный в реестр страховых медицинских организаций, общедоступна, она размещена на сайте областного фонда обязательного медицинского страхования», — подчеркивают в пресс-службе фонда и ссылаются на федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Пункт 10 главы 14 этого закона гласит: «Страховая медицинская организация включается в реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, на основании уведомления, направляемого ею в территориальный фонд до 1 сентября». Пункт 11 добавляет: «В случае, если на территориях субъектов Российской Федерации отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр страховых медицинских организаций, их полномочия осуществляются территориальным фондом». Так что, уверены в ТФОМС, повода для паники нет: в этом году полисы придется поменять, а в следующем компания, если захочет, сможет вовремя подать заявление на выключение в реестр.
Добавим, это далеко не первый конфликт между компанией «Сана» и областным фондом страхования. Так, еще в 2005 году компания подала на ТФОМС в суд, обвиняя его в необоснованном отказе в заключении договора финансирования ОМС (тогда в удовлетворении исковых требованиях было отказано). В 2011 году компания снова подала в суд, и его решением смогла придти на тюменский рынок: как сообщают в пресс-службе ФАС, было доказано, что территориальный фонд необоснованно дважды отказывал «Сана» в заключении договора.