Лечение онкогинекологии по мировым стандартам

Стоимость лечения в «Анадолу» на 30–50% дешевле Германии и Израиля. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно и постоянная поддержка русскоговорящей команды на протяжении всего лечения пациента и после его возвращения на Родину.