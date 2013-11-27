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Лечение онкогинекологии по мировым стандартам

27 ноября 2013, 09:00
Центр Онкогинекологии медицинского центра «Анадолу» (Стамбул) в партнёрстве с Американской Клиникой имени Джонса Хопкинса предоставит тюменцам бесплатное медицинское мнение и лечение на уровне мировых стандартов. Высококвалифицированная команда профессоров справляется с любыми диагнозами в области онкогинекологии благодаря западным стандартам, ультрасовременным технологиям и опыту врачей, получивших международное признание.

Центр Онкогинекологии медицинского центра «Анадолу» (Стамбул) в партнёрстве с Американской Клиникой имени Джонса Хопкинса предоставит тюменцам бесплатное медицинское мнение и лечение на уровне мировых стандартов. Высококвалифицированная команда профессоров справляется с любыми диагнозами в области онкогинекологии благодаря западным стандартам, ультрасовременным технологиям и опыту врачей, получивших международное признание.

Отделение онкогинекологии занимается лечением пациентов со злокачественными новообразованиями женских половых органов с использованием самых современных технологий: 3-Тесла МРТ, ПЭТ-КТ, КТ 256 срезов, Трубим (TrueBeam — одно из самых последних достижений в области лучевой терапии доступных в мире в настоящее время); ДаВинчи (DaVinci — роботизированная хирургическая система) и многие другие.

Высоким достижениям отделения онкогинекологии в «Анадолу» способствовали следующие факторы:

— Патологические исследования проводятся согласно международным стандартам.

— Оптимальное предоперационное обследование: 3 Тесла МРТ, импульсное КТ, ПЭТ/ КТ.

— «Совет по опухолям»: каждый случай обсуждается группой специалистов индивидуально.

— Предоперационное планирование лечения: привлечение специалистов медицинской онкологии и радиационной онкологии.

— Командная работа: лечение и диагностика всегда проводятся мультидисциплинарной командой врачей.

Благодаря открытию в Тюмени представительства клиники, пациенты могут оперативно и совершенно бесплатно обратиться за получением «второго медицинского мнения» к профессорам «Анадолу».

Стоимость лечения в «Анадолу» на 30–50% дешевле Германии и Израиля. Также важно учесть безвизовый въезд, бесплатные услуги переводчиков 24/7, бесплатный трансфер из аэропорта и обратно и постоянная поддержка русскоговорящей команды на протяжении всего лечения пациента и после его возвращения на Родину.

Тюменское представительство

ул Республики, 61, офис 713

+7 3452 73-96-69

#Новости#Медицинский центр «Анадолу»#Медицина#Онкологические заболевания#Дарья#Общество
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