Кортов и ледовых площадок станет больше

В этом году в Тюмени увеличится количество кортов и ледовых площадок. Если прошлой зимой в нашем городе было 84 хоккейных корта, то сейчас планируется залить 92. Кроме того, в распоряжении тюменских любителей фигурного катания будет 25 ледовых площадок.

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