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Кортов и ледовых площадок станет больше

27 ноября 2013, 12:28
В этом году в Тюмени увеличится количество кортов и ледовых площадок. Если прошлой зимой в нашем городе было 84 хоккейных корта, то сейчас планируется залить 92. Кроме того, в распоряжении тюменских любителей фигурного катания будет 25 ледовых площадок.
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Тюмень

Всего в Тюмени планируется залить 117 кортов и ледовых площадок общей площадью более 104 тысяч квадратных метров, сообщает тюменский городской многопрофильный центр. Самое большое количество — 31 корт и 5 ледовых площадок — планируется залить в Центральном административном округе города.

Отметим, что тюменцы смогут оценить обновленные после капитального ремонта корты по адресам ул. Широтная, 25а и п. Верхний бор, ул. Мира, 9. Новые площадки для начинающих хоккеистов появятся за счет заливки футбольных полей по адресам ул. Газовиков, 8, 20, ул. Заречный проезд, 2, 31, 37а, ул. Муравленко, 5, ул. Орджоникидзе, 47, ул. Щербакова, 98. Кроме того, корты появятся у дома 45а на улице Энергетиков и у школы № 49 (ул. Пархоменко, 60).

Заливка хоккейных кортов в Тюмени начнется при понижении среднесуточной температуры до -10 градусов и промерзании грунта до 10 сантиметров. Примерная продолжительность наращивания ледяной подушки составляет 10–15 дней. Планируется, что корты и ледовые площадки будут готовы для массового катания к 20 декабря.

#Новости#Тюмень#Фигурное катание#Хоккей#Таня#Спорт
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