Хулиган, сообщивший о бомбе в школе, просто хотел пошутить

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность телефонного хулигана, который на прошлой неделе сообщил о бомбе в тюменской школе № 10. Как оказалось, шестиклассник просто решил пошутить.
Напомним, в пятницу, 22 ноября, на телефон 02 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в школе № 10 заложена бомба. По голосу дежурный установил, что звонил ребенок. Тем не менее, к учебному заведению незамедлительно направлялись все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. Из школы эвакуировали сотрудников и учеников. Взрывного устройства или взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.
Как оказалось, школу «заминировал» ученик шестого класса этого же учебного заведения. Он рассказал сотрудникам полиции, что нашел сим-карту и решил пошутить. Сбежав с уроков вместе с приятелем, он пошел в подъезд и позвонил оттуда с мобильного телефона.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, школьник помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Подросток уже полтора года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. На мать составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Профилактическая работа с данной семьей продолжается.