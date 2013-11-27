Хулиган, сообщивший о бомбе в школе, просто хотел пошутить

Напомним, в пятницу, 22 ноября, на телефон 02 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в школе № 10 заложена бомба. По голосу дежурный установил, что звонил ребенок. Тем не менее, к учебному заведению незамедлительно направлялись все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. Из школы эвакуировали сотрудников и учеников. Взрывного устройства или взрывчатых веществ в здании обнаружено не было.