В 2010 году в России вещали 8 каналов в HD-качестве, сейчас их в 10 раз больше. Что смотреть в HD? Все! Вы наверняка найдете для себя интересный контент вне зависимости от того, чем интересуетесь. Проверим? Фильм, фильм, фильм. Киноманы могут ликовать: шедевры кинематографа и малоизвестные (но от этого не менее интересные) фильмы демонстрирует каждый четвертый из 80 HD-каналов, доступных российским телезрителям. Это в основном продукция мировых гигантов киноиндустрии — студий FOX, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures и других, ленты которых становятся настоящими хитами, а значит, всегда интересны для просмотра. В HD-формате отлично представлены сериалы — этот киножанр завоевывает все больше симпатий аудитории. Подключив канал Amedia Premium HD, вы сможете смотреть горячие голливудские хиты — «Подпольную империю», «Во все тяжкие», «Игру престолов» и другие — сразу после их премьеры в США. А FOX HD показывает известные во всем мире многосерийки «Ходячие мертвецы», «Два с половиной человека», «Клиника».