Конечно, наши запросы постоянно меняются. В начале 1990-х мы смотрели не более 3 телеканалов, как правило, в черно-белом исполнении. В 2000-х в моду вошло кабельное ТВ с несколькими десятками каналов, открывшими окно в мир зарубежной музыки и фильмов. Спустя еще одно десятилетие одним из определяющих критериев выбора стало качество «картинки». Наши телевизоры готовы показывать фильмы и программы в передовом формате высокой четкости (HD), но вот беда — в эфире таких каналов нет. К счастью, эту перспективную нишу успешно заняли операторы платного телевидения.
В 2010 году в России вещали 8 каналов в HD-качестве, сейчас их в 10 раз больше. Что смотреть в HD? Все! Вы наверняка найдете для себя интересный контент вне зависимости от того, чем интересуетесь. Проверим? Фильм, фильм, фильм. Киноманы могут ликовать: шедевры кинематографа и малоизвестные (но от этого не менее интересные) фильмы демонстрирует каждый четвертый из 80 HD-каналов, доступных российским телезрителям. Это в основном продукция мировых гигантов киноиндустрии — студий FOX, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures и других, ленты которых становятся настоящими хитами, а значит, всегда интересны для просмотра. В HD-формате отлично представлены сериалы — этот киножанр завоевывает все больше симпатий аудитории. Подключив канал Amedia Premium HD, вы сможете смотреть горячие голливудские хиты — «Подпольную империю», «Во все тяжкие», «Игру престолов» и другие — сразу после их премьеры в США. А FOX HD показывает известные во всем мире многосерийки «Ходячие мертвецы», «Два с половиной человека», «Клиника».
О спорт, ты мир! Вниманию любителей спорта — более 10 тематических HD-каналов. Следить за крупнейшими соревнованиями по футболу, хоккею, баскетболу и многим другим видам спорта можно на каналах «Спорт 1 HD», Eurosport HD, «Наш футбол HD», «КХЛ HD». А на канале Trace Sports HD можно узнать о жизни спортсменов вне стадионов.
О, сколько нам открытий чудных… HD-телевидение позволяет наблюдать за живой природой, красотами городов мира, тайнами Вселенной и фантастическими научными достижениями. Познавательный телеконтент высочайшего качества — главная фишка мировых телеканалов National Geographic HD, Discovery ShowCase HD, Animal Planet HD. Большинство представленных программ уникальны и еще недавно были недоступны для россиян в формате высокой четкости. А изучающие английский язык наверняка оценят уникальный English Club HD.
Эта прекрасная жизнь. Музыка и развлечения — еще один популярный вид контента в HD. Каналы о роскошной жизни (Luxe HD), кулинарии («Еда HD»), нелегкой или наоборот счастливой женской доле (TLC HD) наверняка придутся по душе прекрасным дамам. Меломаны с удовольствием посмотрят живые трансляции с концертов и видеоклипы мировых звезд на MTV Live HD, а ценители классической музыки и театра откроют для себя Mezzo HD.
Детство, детство, ты куда спешишь? Производители HD-контента не обошли вниманием и самых маленьких зрителей. Малыши могут познавать мир вместе с героями мульфильмов и обучающих программ на канале «Детский HD». А посмеяться над приключениями персонажей мультсериалов можно на Nickelodeon HD и «Мультимания HD».
Что же, с тематикой HD-каналов разобрались. Теперь остается ответить на вопрос: какого оператора выбрать? Признанным лидером по количеству транслируемых в России HD-каналов является популярный российский телеком-оператор «Дом.ru». Пользователи HD-телевидения «Дом.ru TV» могут смотреть 159 цифровых каналов, в том числе — сразу 50 каналов в формате высокой четкости! Подключить «Дом.ru TV» можно в пакете с любым из интернет-тарифов оператора (по желанию можно подключить и домашний телефон). Как известно, платить за пакет гораздо дешевле, чем пользоваться услугами по отдельности. Вы можете узнать подробности по тел. 8-800-333-7000 или на сайте www.domru.ru. Приятного просмотра!