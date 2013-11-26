Знаменитый маэстро дудука выступит в Тюмени

«Понять и ощутить сполна, что же такое дудук, можно, только услышав его. А услышав, хочется рассказать непосвященным, что музыка дудука — это то, как поют горы или разговаривают деревья, как плачут старики или радуются дети, сражаются воины или играются свадьбы», — рассказывает Гаспарян о своем инструменте, сделанном из абрикосового дерева.