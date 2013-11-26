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Знаменитый маэстро дудука выступит в Тюмени

26 ноября 2013, 11:37
Лучший в мире исполнитель на дудуке Дживан Гаспарян 27 ноября выступит на сцене Тюменской филармонии. Концерт в сопровождении оркестра и при участии Дживана Гаспаряна-младшего состоится в честь 85-летнего юбилея маэстро.
Сюжет
Тюмень

Говорят, что ничто другое не в состоянии передать чувства и эмоции армянского народа так, как дудук. В руках настоящего мастера дудук рисует пейзажи Армении и рассказывает историю армянского народа.

Дживан Гаспарян — музыкант, которого называют мировой легендой. Представлять лучшего на планете исполнителя на дудуке — армянской деревянной флейте — особой нужды нет. Можно только напомнить, что играть Дживан Гаспарян начал в шесть лет, слушая старых мастеров.

«Понять и ощутить сполна, что же такое дудук, можно, только услышав его. А услышав, хочется рассказать непосвященным, что музыка дудука — это то, как поют горы или разговаривают деревья, как плачут старики или радуются дети, сражаются воины или играются свадьбы», — рассказывает Гаспарян о своем инструменте, сделанном из абрикосового дерева.

Народный артист Армении Дживан Гаспарян является обладателем четырех золотых медалей ЮНЕСКО, автором саундтреков ко многим голливудским фильмам («Russia House», «Осада», «Календарь», «Ворон», «Онегин», «Буря и печаль», «Доктор Живаго», «Страсти Христовы», «Код Да Винчи», «Последнее искушение Христа» и др.) — в том числе к «Гладиатору», работа над которым в соавторстве с Хансом Циммером получила Золотой Глобус 2001 года.

Маэстро дудука Дживан Гаспарян находится в отличной форме и готов вновь и вновь покорять непокоренных и удивлять искушенных поклонников своего таланта, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Волшебный дудук легендарного армянского виртуоза, музыканта и композитора Дживана Гаспаряна прозвучит для тюменцев и гостей города 27 ноября на сцене Тюменской Филармонии.

Билеты — от 800 рублей.

Подробности по тел.: 68-77-77, 56-60-00.

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