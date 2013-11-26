Женщина с коляской попыталась отскочить в сторону

Бабушка с детской коляской, в которой она везла 2-летнего внука, сбиты автомобилем Toyota Avensis на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Харьковской и Елизарова в 14 часов. Водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустил пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора. Как свидетельствует женщина, им с внуком повезло — она вовремя заметила, что автомобиль не пропускает пешеходов, и попыталась отскочить в сторону. Водитель утверждает, что его ослепило солнцем. 50-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и ссадину локтя, малыш выпал из коляски, у него травма головы и ссадина лба, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В шесть часов утра на 8 километре автодороги Тюмень — Горьковка опрокинулся автомобиль Hyundai Accent. 29-летний водитель за рулем восемь месяцев, он ехал слишком быстро, что повлекло к плачевным последствиям. У молодого человека перелом ребер и ушиб грудной клетки.
21-летняя девушка сбита автомобилем Kia на улице Федорова, 44, в 22:30. Девушка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, у нее разрыв связок на ноге и сотрясение головного мозга.
На улице Садовой в Ишиме ВАЗ-2106 на пешеходном переходе наехал на 36-летнюю женщину в 12:45. У пострадавшей женщины тяжелейшие травмы, переломы бедра, голени, плечевой кости.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области