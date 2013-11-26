Женщина с коляской попыталась отскочить в сторону

Бабушка с детской коляской, в которой она везла 2-летнего внука, сбиты автомобилем Toyota Avensis на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Харьковской и Елизарова в 14 часов. Водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустил пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора. Как свидетельствует женщина, им с внуком повезло — она вовремя заметила, что автомобиль не пропускает пешеходов, и попыталась отскочить в сторону. Водитель утверждает, что его ослепило солнцем. 50-летняя женщина получила черепно-мозговую травму и ссадину локтя, малыш выпал из коляски, у него травма головы и ссадина лба, сообщают в пресс-службе ГИБДД.