За гибель скутериста водитель отправлен под суд

Следствием установлено, что 13 сентября около 21 часа Мешалкин, управляя Toyotа Probox, нарушил правила дорожного движения. На улице Большой в Ишиме при повороте налево, к торговому киоску он не уступил дорогу скутеру, который приближался к нему с правой стороны во встречном направлении. Произошло столкновение и 36-летний водитель скутера погиб, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.