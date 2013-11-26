За гибель скутериста водитель отправлен под суд

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием установлено, что 13 сентября около 21 часа Мешалкин, управляя Toyotа Probox, нарушил правила дорожного движения. На улице Большой в Ишиме при повороте налево, к торговому киоску он не уступил дорогу скутеру, который приближался к нему с правой стороны во встречном направлении. Произошло столкновение и 36-летний водитель скутера погиб, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По данному уголовному делу было утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.