Тюменские поэты представят сборник своих стихов

Идейным вдохновителем и создателем проекта стал вокалист и гитарист группы «Исключение исправил», арт-директор «Школы рока в Тюмени» Иван Беседин. Он рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что сам пишет стихи и давно хотел их издать. Но выпускать книгу самостоятельно, по его мнению, дорого и недостаточно социально полезно, поэтому он привлек к участию в издании сборника многих поэтов. Было подано около полусотни заявок, из них выбрали 14 авторов. Отбирали поэтов сами же поэты, проводя собрания и рассматривая кандидатуры сообща. «Почему мы сами не можем быть экспертами?», — говорит Иван.
«Изначально мы планировали напечатать 100 экземпляров книги для себя, чтобы презентовать ее, привлечь к нам внимание, — делится создатель сборника „Из глубин“. — Но получилось выиграть грант молодежных инноваций „Моя идея“ в размере 40 тысяч, благодаря чему сборник будет издан тиражом 300 штук. На презентации мы будем раздавать его бесплатно, но добровольные пожертвования, конечно, приветствуются».
По замыслу организаторов, 30 ноября гости вечера увидят выступления группы «Исключение исправил», музыкантов Гарика Павлинского, Дениса Плясовских; поэтов Екатерины Исаченко, Юлии Снигирёвой, Кати Молодец и других участников проекта. Вход — бесплатный.
После презентации книги будут доступны у партнеров — в музыкальных магазинах и не только. Также через какое-то время издатели выложат электронную версию книги.