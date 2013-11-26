Тюменские поэты представят сборник своих стихов

Идейным вдохновителем и создателем проекта стал вокалист и гитарист группы «Исключение исправил», арт-директор «Школы рока в Тюмени» Иван Беседин. Он рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что сам пишет стихи и давно хотел их издать. Но выпускать книгу самостоятельно, по его мнению, дорого и недостаточно социально полезно, поэтому он привлек к участию в издании сборника многих поэтов. Было подано около полусотни заявок, из них выбрали 14 авторов. Отбирали поэтов сами же поэты, проводя собрания и рассматривая кандидатуры сообща. «Почему мы сами не можем быть экспертами?», — говорит Иван.