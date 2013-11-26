Центр для подростков-правонарушителей открылся после реконструкции

Сотрудники центра взаимодействуют с государственными и общественными структурами, занимающимися проблемами преступности несовершеннолетних. Устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и правонарушений, и на основе анализа проводят дальнейшую работу по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. За 2012 год в ЦВСНП УМВД России по Тюменской области за различные правонарушения в соответствии с федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» было помещено 145 несовершеннолетних правонарушителей. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отмечают, что большинство подростков, побывавших в центре, не возвращаются на скользкий путь.