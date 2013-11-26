Центр для подростков-правонарушителей открылся после реконструкции

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, центр обеспечивает временное содержание несовершеннолетних правонарушителей для защиты их жизни и здоровья, предупреждения повторных правонарушений, проводит с несовершеннолетними индивидуально-профилактическую работу, доставляет их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и к месту жительства.
В отреставрированном центре созданы все условия для содержания, воспитания, реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, имеется хорошая материально-техническая база. Оборудованы группы для работы с воспитанниками, учебный класс, комната психологической разгрузки, спортивная комната. На территории подразделения оборудована игровая площадка для занятий спортивными играми, есть огород, теплица и садовые насаждения. Для обеспечения круглосуточной охраны жизни и здоровья находящихся в нем детей установлена система видеонаблюдения по периметру здания и местах пребывания несовершеннолетних.
Одно из самых любимых мест воспитанников центра — столовая. Подросткам предоставляется пятиразовое, а в выходные, праздничные и каникулярные дни — шестиразовое питание, рассчитанное на потребности растущего организма.
Изолированным блоком с запасным выходом в центре расположен здравпункт, в котором имеется процедурный кабинет, кабинет врача, медицинской сестры и два медицинских изолятора с отдельным санузлом. Все дети, поступившие в ЦВСНП, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. Сотрудники здравпункта занимаются охраной жизни и укреплением здоровья воспитанников, проводят лечебно-профилактические мероприятия, контролируют соблюдение режима и качества питания детей.
Особое внимание в центре уделяется и физическому воспитанию. Оборудованный тренажерами спортивный зал с двумя беговыми дорожками, велотренажером и спортивным уголком дает возможность подросткам поддерживать физическую форму, сбросить лишний вес, тренировать сердечнососудистую и дыхательную систему, снять стресс, развить ловкость, выносливость, улучшить координацию в пространстве. Для детей организованы ежедневные прогулки на свежем воздухе, различные мероприятия на футбольной и волейбольно-баскетбольной площадках.
Учебный класс, в котором несовершеннолетние правонарушители обучаются по программе для средних и старших классов, оборудован мультимедийным проектором для просмотра обучающих программ, имеются все необходимые учебные принадлежности, учебники и литература. Обучение подростков проводят учителя из средней общеобразовательной школы № 19 г. Тюмени. Современная техника, установленная в центре, позволяет подросткам изучать и повышать уровень компьютерной грамотности, безопасности, использовать новые информационные технологии, контролирующие и модельно-игровые программы.
Сотрудники центра взаимодействуют с государственными и общественными структурами, занимающимися проблемами преступности несовершеннолетних. Устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и правонарушений, и на основе анализа проводят дальнейшую работу по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. За 2012 год в ЦВСНП УМВД России по Тюменской области за различные правонарушения в соответствии с федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» было помещено 145 несовершеннолетних правонарушителей. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отмечают, что большинство подростков, побывавших в центре, не возвращаются на скользкий путь.
Фото и видео пресс-службы УМВД по Тюменской области