Свидетелей ДТП с мотоциклом просят откликнуться

«Убедительная просьба, все, кто был свидетелем данной аварии или у кого есть записи с видеорегистраторов написать мне в личку (vk.com/frodo_vlg) либо позвонить по номеру 8-912-380-46-04 (Светлана). Искренне надеемся на вашу помощь», — написал в одной из социальных сетей Данил Соловьев.