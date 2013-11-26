Свидетелей ДТП с мотоциклом просят откликнуться

Напомним, что здесь в 19:20 столкнулись автомобиль Great Wall и мотоцикл Yamaha. По предварительным данным, водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста при повороте налево. 16-летний мотоциклист и его 18-летний пассажир получили черепно-мозговые травмы. Ушибы у 56-летней пассажирки иномарки.
«Убедительная просьба, все, кто был свидетелем данной аварии или у кого есть записи с видеорегистраторов написать мне в личку (vk.com/frodo_vlg) либо позвонить по номеру 8-912-380-46-04 (Светлана). Искренне надеемся на вашу помощь», — написал в одной из социальных сетей Данил Соловьев.