По факту поджога на Широтной возбуждено уголовное дело

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области возбудили по факту пожара уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время над раскрытием данного преступления работают оперуполномоченные отдела полиции № 1 и уголовный розыск УМВД России по г. Тюмени. Сотрудники полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить информацию в правоохранительные органы по телефону 02.