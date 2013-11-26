По факту поджога на Широтной возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего накануне в многоэтажном доме на улице Широтной, возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Напомним, по предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.
Пожар в однокомнатной квартире на седьмом этаже дома 173/6 по улице Широтной начался 25 ноября около 13.45. Из-за сильного задымления сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 14 жильцов верхних этажей, в том числе и хозяина горящей квартиры. Он пострадал и был госпитализирован.
По предварительным данным, озвученным накануне сотрудниками МЧС, причиной пожара стало открытое занесение огня или, проще говоря, поджог. Происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области возбудили по факту пожара уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время над раскрытием данного преступления работают оперуполномоченные отдела полиции № 1 и уголовный розыск УМВД России по г. Тюмени. Сотрудники полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить информацию в правоохранительные органы по телефону 02.
Комментарий тюменского следственного управления последует.