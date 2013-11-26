Осужден тюменец, из-за которого женщина выпала из окна

В Тюмени осужден 39-летний Андрей Степанов. В августе он ударил свою сожительницу кулаком в лицо так, что она потеряла равновесие и выпала из открытого окна. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), но отделался исправительными работами сроком на полтора года.
21 августа текущего года Степанов во время пьяной ссоры ударил кулаком в лицо женщину, сидевшую на подоконнике у настежь распахнутого окна. От удара она потеряла равновесие и выпала из окна седьмого этажа. Потерпевшая получила множественные повреждения внутренних органов и скелета и погибла на месте. Ранее сообщалось, что погибшая и Степанов были сожителями.
Суд назначил Степанову 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, при назначении наказания суд учел поведение потерпевшей. Женщина сама спровоцировала конфликт: она оскорбляла Степанова и на его замечания не реагировала. Также сообщается, что Степанов попытался удержать свою сожительницу, когда та начала падать, но не смог.