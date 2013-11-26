Осужден тюменец, из-за которого женщина выпала из окна

Суд назначил Степанову 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, при назначении наказания суд учел поведение потерпевшей. Женщина сама спровоцировала конфликт: она оскорбляла Степанова и на его замечания не реагировала. Также сообщается, что Степанов попытался удержать свою сожительницу, когда та начала падать, но не смог.