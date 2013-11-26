Новый подход к реабилитации наркоманов и алкоголиков представили в Тюмени

В рамках мероприятия руководитель «Джи Кей Консалтинг Центр» Константин Голованов представил методическое пособие для реабилитации зависимых людей, методика носит принципиально новый подход к системе реабилитации. Новизна программы заключается в том, что реабилитация будет носить комплексный и системный характер, а не просто изоляцию зависимых от наркотической среды, как это проходило в большинстве случаев. Данная программа не имеет аналогов по своей эффективности.