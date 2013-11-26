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Новый подход к реабилитации наркоманов и алкоголиков представили в Тюмени

26 ноября 2013, 08:41
В Тюмени прошла открытая конференция, посвященная лечению наркомании и алкоголизма. Ее организатором выступил ООО «Джи Кей Консалтинг Центр».
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Тюмень

В рамках мероприятия руководитель «Джи Кей Консалтинг Центр» Константин Голованов представил методическое пособие для реабилитации зависимых людей, методика носит принципиально новый подход к системе реабилитации. Новизна программы заключается в том, что реабилитация будет носить комплексный и системный характер, а не просто изоляцию зависимых от наркотической среды, как это проходило в большинстве случаев. Данная программа не имеет аналогов по своей эффективности.

Можно отметить, что специалисты ООО «Джи Кей Консалтинг Центр» успешно осуществили разработку и внедрение программы реабилитации для ГАУЗ СО «НРЦ «Урал без наркотиков» Екатеринбург. Экспериментальной площадкой являлся Карпинск. Среди всех организаций, занимающихся профилактикой и реабилитацией наркозависимых в УрФО, выбор остановили на специалистах ООО «Джи Кей Консалтинг Центр» под руководством Голованова Константина, что свидетельствует о высокой квалификации персонала организации.

На конференции обсуждались вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются специалисты: эффективность лечения наркомании, применение новых методов лечения. Были подписаны соглашения о сотрудничестве в области профилактики, лечения наркомании и алкоголизма. В конференции принимали участие: Голованов К.Ю., ведущий психолог ООО «Кволити Мед» Камалиев А.М., психиатр-нарколог ООО «Абсолют +" Тищенко С.Б., специалист по созависимости ООО «Джи Кей Консалтинг Центр» Камышникова Н.Ю.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по вопросам лечения алкоголизма и наркомании.

Информационно-консультационный центр по лечению наркомании и алкоголизма находится по адресу:

г. Тюмень, Герцена 64 оф. 904

8-800-100-21-54, 8 (3452) 68-16-16

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