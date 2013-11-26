На тюменских стройках погибли люди

А вот в случае гибели по неосторожности на тюменской стройке по улице Губернской, 37 в завершено расследование уголовного дела сотрудников ООО «УралСтройМонтаж». Согласно информации Следственного комитета РФ по Тюменской области, 10 июля 2013 года разнорабочие Чирков Е.Ю. и Фурсов О.Д., выполняя работы по уборке мусора на шестом этаже строящегося здания, заметили шатающийся лестничный марш. В связи с чем, самонадеянно, без достаточных на то оснований, осознавая, что не имеют специального образования и квалификации, решили самостоятельно произвести монтаж данного лестничного марша. В итоге произошло обрушение этого лестничного марша на находившегося на этажах ниже Мурабдилле У.Б. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.