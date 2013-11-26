На тюменских стройках погибли люди

На строительном объекте в Тюмени произошел несчастный случай — работник упал с высоты и разбился на смерть. Выяснилось, что этот человек был допущен к работе без прохождения медосмотра и обучения по охране труда, он даже не был ознакомлен с условиями труда. 22 августа 2013 года на объекте у работодателя ООО «Стройцентр-II» он погиб.
Члены комиссии, проводимой расследование, квалифицировали несчастный случай как «несвязанный с производством», без оформления акта формы Н-1, вследствие суицида (самоубийства), что было отражено в акте расследования, в отсутствии соответствующего документа из следственных органов.
«Председателем комиссии государственным инспектором труда было составлено особое мнение по данному случаю. Оно было рассмотрено руководством инспекции труда, с вынесением решения о проведении дополнительного расследования несчастного случая, и принятием мер определённых нормами трудового законодательства Российской Федерации. В итоге было составлено заключение, которое было выдано работодателю вместе с предписанием, с требованием составить акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве. Во исполнение предписания работодателем был предоставлен утверждённый акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве, трудовые права работника были восстановлены», — сообщает государственная инспекция труда.
А вот в случае гибели по неосторожности на тюменской стройке по улице Губернской, 37 в завершено расследование уголовного дела сотрудников ООО «УралСтройМонтаж». Согласно информации Следственного комитета РФ по Тюменской области, 10 июля 2013 года разнорабочие Чирков Е.Ю. и Фурсов О.Д., выполняя работы по уборке мусора на шестом этаже строящегося здания, заметили шатающийся лестничный марш. В связи с чем, самонадеянно, без достаточных на то оснований, осознавая, что не имеют специального образования и квалификации, решили самостоятельно произвести монтаж данного лестничного марша. В итоге произошло обрушение этого лестничного марша на находившегося на этажах ниже Мурабдилле У.Б. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщает следственный отдел по Калининскому АО г. Тюмень.
Напомним, в этом году на стройке микрорайона «Тюменская слобода» погибли четверо: На голову одного из них свалилась металлическая балка, двое других упали с высоты пятого и шестнадцатого этажа, в результате обрушения башенного крана погиб крановщик.