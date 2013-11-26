Ищут преступника, который ранил подростка и поджег квартиру на Широтной

Появились новые подробности вчерашнего происшествия на улице Широтной. Как оказалось, там случился не только пожар. Неизвестный мужчина ранил подростка ножом и поджег его квартиру. В настоящее время ведутся поиски преступника. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, нападение на 15-летнего подростка произошло 25 ноября в период между 12.00 до 13.00. Напомним адрес дома — Широтная,173/6.
«Мальчик только что вернулся из школы, дома больше никого не было. Через некоторое время в дверь позвонили. Ребенок открыл дверь, и в квартиру ворвался незнакомый мужчина. Он нанес мальчику несколько ножевых ранений. После чего, чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Мальчику удалось выбраться на улицу, где его и обнаружил сосед, который вызвал пожарных, скорую помощь и полицию», — отметили в пресс-службе следственного управления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и работают над установлением личности преступника. Несмотря на то, что покушение на подростка было совершено, что называется, среди бела дня, свидетелей не нашлось, а сам мальчик до сих пор находился в слишком тяжелом состоянии, чтобы сообщить приметы нападавшего.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что подросток был прооперирован. Сейчас мальчик в сознании, его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Дополнительная донорская кровь ребенку сейчас не нужна.
Сотрудники полиции и следственного управления просят граждан, знающих что-либо о происшествии, а также о личности или приметах преступника, сообщить информацию в правоохранительные органы по телефону 02.