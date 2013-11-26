Ищут преступника, который ранил подростка и поджег квартиру на Широтной

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и работают над установлением личности преступника. Несмотря на то, что покушение на подростка было совершено, что называется, среди бела дня, свидетелей не нашлось, а сам мальчик до сих пор находился в слишком тяжелом состоянии, чтобы сообщить приметы нападавшего.