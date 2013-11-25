Женский юмор — в Тюменской филармонии

Сложно поверить, но причиной внезапной народной популярности Елены Степаненко стала Моника Левински. Долгие годы Елена была всего лишь любимой женой Евгения Петросяна и не помышляла о большем. Но однажды, после скандала с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, о котором говорил весь мир, у писателя-сатирика Михаила Задорнова появилась идея — написать монолог от имени российской женщины, обращающейся к Биллу Клинтону со словами моральной поддержки. Другой сатирик, Лион Измайлов, монолог сочинил, а Евгений Петросян приукрасил его всевозможными «Блин-Клинами». И у Елены Степаненко появился сольный номер. Она прочла письмо простой русской бабы, чесальщицы-мотальщицы чулочно-носочной фабрики, адресованное г-ну Клинтону. Резонанс был просто ошеломляющим! На следующее утро Елена Степаненко проснулась знаменитой.