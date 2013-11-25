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Женский юмор — в Тюменской филармонии

25 ноября 2013, 16:21
Она проснулась знаменитой после монолога, обращенного к Биллу Клинтону. Поклонники женского юмора Елены Степаненко смогут получить удовольствие и заряд позитива 30 ноября в Тюменской филармонии, где юмористка выступит с концертом «Между нами девочками».
Сюжет
Тюмень

Искрометный юмор и неповторимые женские шутки в исполнении Елены Степаненко никого не оставят равнодушным. Вас ждут монологи, фельетоны, сценки, песни и пародии в исполнении любимой артистки, и, конечно же, рассказы Елены «из жизни» о своем, о девичьем.

Сложно поверить, но причиной внезапной народной популярности Елены Степаненко стала Моника Левински. Долгие годы Елена была всего лишь любимой женой Евгения Петросяна и не помышляла о большем. Но однажды, после скандала с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, о котором говорил весь мир, у писателя-сатирика Михаила Задорнова появилась идея — написать монолог от имени российской женщины, обращающейся к Биллу Клинтону со словами моральной поддержки. Другой сатирик, Лион Измайлов, монолог сочинил, а Евгений Петросян приукрасил его всевозможными «Блин-Клинами». И у Елены Степаненко появился сольный номер. Она прочла письмо простой русской бабы, чесальщицы-мотальщицы чулочно-носочной фабрики, адресованное г-ну Клинтону. Резонанс был просто ошеломляющим! На следующее утро Елена Степаненко проснулась знаменитой.

Стоимость билетов — от 700 до 2500.

Заказ билетов по телефону: 73-73-51, 73-73-61.

#Новости#Филармония#Тюмень#Юмор#Ирина#Культура
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