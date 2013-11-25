nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Восстановление сбитого светофора обойдется в 400 тысяч рублей

25 ноября 2013, 11:25
В ночь с 23 на 24 ноября в Тюмени на перекрестке улиц Широтной и Словцова водитель автомобиля Mazda Demio врезался в светофор.
Сюжет
Тюмень

«В результате аварии была повреждена опора, на которой установлены светофор и дорожные знаки, а также контроллер. Восстановление объекта обойдется примерно в 400 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе «Тюменьгортранса».

Сейчас светофор временно не работает. Водителей просят быть внимательнее на данном участке.

Напомним, что это уже не первый случай порчи имущества водителями. В октябре только за два выходных дня автомобилисты вывели из строя сразу четыре светофора.

Фото предоставлено пресс-службой МКУ «Тюменьгортранс»

#Новости#Тюменьгортранс#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25