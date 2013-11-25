Восстановление сбитого светофора обойдется в 400 тысяч рублей

«В результате аварии была повреждена опора, на которой установлены светофор и дорожные знаки, а также контроллер. Восстановление объекта обойдется примерно в 400 тысяч рублей», — рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе «Тюменьгортранса».
Сейчас светофор временно не работает. Водителей просят быть внимательнее на данном участке.
Напомним, что это уже не первый случай порчи имущества водителями. В октябре только за два выходных дня автомобилисты вывели из строя сразу четыре светофора.
Фото предоставлено пресс-службой МКУ «Тюменьгортранс»