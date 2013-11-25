Водитель Great Wall не пропустил мотоциклиста

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, ВАЗ-21114 и Ford Focus столкнулись на 160 километре автодороги Курган — Тюмень в 15:10 в субботу. Оба автомобиля — из Курганской области. Предварительно, «Лада», водитель которой не был трезвым, выехала на встречную полосу. Пострадали водитель и четверо пассажиров иномарки, в возрасте от 28-ми до 36-ти лет, у них травмы головы, ушибы и другие повреждения. 45-летний водитель «Лады» получил черепно-мозговую травму.
Два автомобиля опрокинулись в кюветы 23 ноября: в два часа ночи на 36 километре автодороги Велижаны — Ахманка и на 2 километре дороги Омутинское — Вагай. В этих ДТП пострадали два человека.
На 21 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в дорожное ограждение въехал автомобиль Kia. Стаж 21-летнего водителя — два года, он получил тяжелые травмы: открытый перелом голени и перелом бедра.
Трагедия случилась в Тюмени около 19:30 в воскресенье. На улице Чернышевского автомобилем Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе сбит 42-летний мужчина. Он погиб.
Автомобиль Great Wall и мотоцикл Yamaha столкнулись в 19:20 на перекрестке улиц Щербакова и Газовиков. Предварительно, водитель автомобиля не пропустил мотоцикл при повороте налево. 16-летний мотоциклист и 18-летний пассажир получили черепно-мозговые травмы. Ушибы у 56-летней пассажирки иномарки.
BMW и Mitsubishi столкнулись на улице Холодильной, 114 в 19:10 из-за нарушения правил дистанции. 22-летний водитель BMW был пьян. Рвано-ушибленные раны получили он и две пассажирки BMW, нетрезвые девушки 20-ти лет и 21-го года.
Два пешехода сбиты на пешеходных переходах в Тюмени. В 19:30 на улице Широтной автомобилем ГАЗ-3110 сбита 29-летняя женщина. Водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто был за рулем автомобиля. У пешехода травма головы и перелом ноги.
В 3:50 на перекрестке улиц Ленина и Семакова «Ладой Приорой» сбит 20-летний молодой человек. Стаж водителя — шесть месяцев. Пешеход, который находился в нетрезвом состоянии, получил перелом костей носа и травму головы.
В три часа на улице Мало-Загородной, 17 столкнулись Nissan и трактор. Водитель иномарки был пьян, а пострадала 22-летняя пассажирка, у нее черепно-мозговая травма и перелом бедра.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области