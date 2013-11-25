Водитель Great Wall не пропустил мотоциклиста

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, ВАЗ-21114 и Ford Focus столкнулись на 160 километре автодороги Курган — Тюмень в 15:10 в субботу. Оба автомобиля — из Курганской области. Предварительно, «Лада», водитель которой не был трезвым, выехала на встречную полосу. Пострадали водитель и четверо пассажиров иномарки, в возрасте от 28-ми до 36-ти лет, у них травмы головы, ушибы и другие повреждения. 45-летний водитель «Лады» получил черепно-мозговую травму.