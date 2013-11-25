Украл у соседа по номеру деньги, телефон и туфли

Чинасильев приехал в Тюмень в поисках работы и 1 августа текущего года и заселился в одну из гостиниц. 21 августа к нему подселили мужчину. Поскольку у Чинасильева были материальные трудности, сосед по номеру, желая помочь, дал ему 22 августа тысячу рублей. На добро житель Забайкалья ответил злом. В ночь на 23 августа он обворовал спящего соседа, забрав 25 тысяч рублей, сотовый телефон и туфли, после чего покинул гостиницу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
7 сентября оставшийся безнаказанным Чинасильев попытался в одном из супермаркетов украсть семечки и коньяк общей стоимостью 1,4 тысяч рублей. Его действия пресекла служба безопасности магазина, вызвав полицию. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, где в качестве документа, удостоверявшего личность, предъявил водительские удостоверение. При проверке выяснилось, что оно поддельное. В августе 2012 года Чинасильев был лишен водительских прав на 1 год 8 месяцев за езду в нетрезвом состоянии.
Мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 (покушение на кражу) и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Суд назначил Алексею Чинасильеву 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 25 тысяч рублей в счет возмещения ущерба. Похищенный Чинасильевым телефон был возвращен пострадавшему в ходе следствия.