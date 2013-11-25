Украл у соседа по номеру деньги, телефон и туфли

Чинасильев приехал в Тюмень в поисках работы и 1 августа текущего года и заселился в одну из гостиниц. 21 августа к нему подселили мужчину. Поскольку у Чинасильева были материальные трудности, сосед по номеру, желая помочь, дал ему 22 августа тысячу рублей. На добро житель Забайкалья ответил злом. В ночь на 23 августа он обворовал спящего соседа, забрав 25 тысяч рублей, сотовый телефон и туфли, после чего покинул гостиницу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.