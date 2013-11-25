Тюменец с ножом ранил полицейского

Экипаж ППС вызвали в ОКБ № 2, чтобы утихомирить шумного пациента. По данным следствия, 42-летний мужчина не был пьян, и полицейские его не задерживали. Поговорив с тюменцем и успокоив его, сотрудники полиции повезли мужчину домой. Когда дежурный автомобиль проезжал по улице Рижской (район дома № 43), человек вдруг набросился с раскладным ножом на одного из полицейских.