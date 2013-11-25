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Тюменец с ножом ранил полицейского

25 ноября 2013, 15:53
До 10 лет лишения свободы может грозить 42-летнему тюменцу, который ранил ножом сотрудника патрульно-постовой службы. В настоящее время полицейский находится в больнице, а его обидчик — под следствием.
Сюжет
Полиция

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, мужчина был задержан экипажем ППС утром в понедельник, 25 ноября, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов и ударил старшего сержанта полиции ножом. Полицейский с проникающим ранением грудной клетки был доставлен в областную больницу для оказания медицинской помощи.

Расследованием обстоятельств произошедшего предстоит заниматься сотрудникам Следственного управления СК РФ по Тюменской области, и информация пресс-службы данного ведомства несколько отличается от той, что предоставили ранее в полиции.

Экипаж ППС вызвали в ОКБ № 2, чтобы утихомирить шумного пациента. По данным следствия, 42-летний мужчина не был пьян, и полицейские его не задерживали. Поговорив с тюменцем и успокоив его, сотрудники полиции повезли мужчину домой. Когда дежурный автомобиль проезжал по улице Рижской (район дома № 43), человек вдруг набросился с раскладным ножом на одного из полицейских.

Как отметили в пресс-службе Следственного управления, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ, однако обвинение пока не предъявлено. В настоящее время решается вопрос о взятии тюменца под стражу. За покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

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