Тюменец с ножом ранил полицейского

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, мужчина был задержан экипажем ППС утром в понедельник, 25 ноября, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов и ударил старшего сержанта полиции ножом. Полицейский с проникающим ранением грудной клетки был доставлен в областную больницу для оказания медицинской помощи.
Расследованием обстоятельств произошедшего предстоит заниматься сотрудникам Следственного управления СК РФ по Тюменской области, и информация пресс-службы данного ведомства несколько отличается от той, что предоставили ранее в полиции.
Экипаж ППС вызвали в ОКБ № 2, чтобы утихомирить шумного пациента. По данным следствия, 42-летний мужчина не был пьян, и полицейские его не задерживали. Поговорив с тюменцем и успокоив его, сотрудники полиции повезли мужчину домой. Когда дежурный автомобиль проезжал по улице Рижской (район дома № 43), человек вдруг набросился с раскладным ножом на одного из полицейских.
Как отметили в пресс-службе Следственного управления, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ, однако обвинение пока не предъявлено. В настоящее время решается вопрос о взятии тюменца под стражу. За покушение на жизнь сотрудника органов внутренних дел задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.