РЖД и «Газпрому» могут запретить финансирование футбольных клубов

«Потребители услуг естественных монополий справедливо отмечают, что они не обязаны оплачивать покупку тем или иным футбольным клубом дорогостоящих футболистов, находящихся в других субъектах Российской Федерации. Расходы в сумме сотен миллионов рублей на покупку спортсменов не в полной мере отвечают потребностям потребителей. Это в определенной степени влияет на размер тарифов на услуги указанных субъектов», — сообщается в записке к законопроекту.