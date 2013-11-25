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РЖД и «Газпрому» могут запретить финансирование футбольных клубов

25 ноября 2013, 11:56
Сегодня в Госдуму был внесен законопроект «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Федерального закона „О естественных монополиях“», который предполагает запретить госкомпаниям финансировать спортивные клубы, среди которых и такие крупные, как футбольные «Локомотив» (РЖД), «Зенит» («Газпром») и ЦСКА («Россети»).

«Потребители услуг естественных монополий справедливо отмечают, что они не обязаны оплачивать покупку тем или иным футбольным клубом дорогостоящих футболистов, находящихся в других субъектах Российской Федерации. Расходы в сумме сотен миллионов рублей на покупку спортсменов не в полной мере отвечают потребностям потребителей. Это в определенной степени влияет на размер тарифов на услуги указанных субъектов», — сообщается в записке к законопроекту.

Отметим, что новый законопроект предусматривает запрет финансирования не только профессиональных спортивных команд, но и вообще всех расходов, «связанных с благотворительной деятельностью, расходами на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий».

#Новости#Госкорпорация#Россия#Спорт#Финансирование#Таня
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