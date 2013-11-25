Роспотребнадзор проверяет кафе

На основании жалоб потребителей специалисты управления проверили ресторан Feeladelfia (ООО «Феникс») и кофейню Good Coffe (ООО «Гуд кофе»), расположенные в здании № 57 по улице Ленина. Выяснилось, что в Feeladelfia нарушены требования санитарного законодательства к устройству и содержанию помещений, а в Good Coffe нарушены требований к хранению пищевых продуктов: кондитерские изделия хранились в холодильной витрине без маркировки тарного места, что не позволяло установить дату и время изготовления продукции. Также подтвердились факты, изложенные в жалобе: ООО «Феникс» и ООО «Гуд кофе», в нарушение требований санитарного законодательства, загружали пищевые продукты с главного фасада здания.
В результате решением суда ООО «Феникс» и ООО «Гуд кофе» признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.4 КоАП. Им назначен штраф в размере 13 000 и 12 000 рублей соответственно.
На 60 дней приостановил суд деятельность кафе «Баку», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Сулейманову В.Р.о. В ходе осмотра кафе специалисты Роспотребнадзора выявили множество нарушений санитарного законодательства, в частности — использование помещений кафе в качестве жилых, отсутствие журнала осмотра на гнойничковые заболевания, журнала бракеража готовой продукции. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6. КоАП.
Также решением суда на 20 суток (по ст. 6.4 КоАП) приостановлена деятельность производственного цеха кафе «Александровский паб», расположенного на улице Циолковского, д. 7/10.
Кроме того, на 30 суток была приостановлена деятельность предприятия магазина «Юлия» (ООО «Ясень»), расположенного на первом этаже жилого дома № 163 по улице Дружбы. Здесь нарушения были связаны с шумным холодильником: на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований было обнаружено, что уровень шума не соответствует СанПиН. Кроме того, магазин «Юлия» и имеет один вход, который используется как посетителями, так и для загрузки и выгрузки товаров, при этом вход располагается в дворовой части дома, рядом с выходом в подъезд, под окнами жилых квартир, что также нарушает нормы.