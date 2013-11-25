Роспотребнадзор проверяет кафе

Кроме того, на 30 суток была приостановлена деятельность предприятия магазина «Юлия» (ООО «Ясень»), расположенного на первом этаже жилого дома № 163 по улице Дружбы. Здесь нарушения были связаны с шумным холодильником: на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований было обнаружено, что уровень шума не соответствует СанПиН. Кроме того, магазин «Юлия» и имеет один вход, который используется как посетителями, так и для загрузки и выгрузки товаров, при этом вход располагается в дворовой части дома, рядом с выходом в подъезд, под окнами жилых квартир, что также нарушает нормы.