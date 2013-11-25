Раскрыто спустя 8 лет: убийцей оказался внук-подросток

Уголовное дело по факту убийства пенсионера было возбуждено 7 января 2005 года, однако раскрыть его по «горячим следам» не удалось. 20 ноября текущего года расследование возобновилось. Дело в том, что в соответствии с приказом Следственного комитета РФ и тюменского следственного управления во всех подразделениях для раскрытия преступлений прошлых лет созданы аналитические группы, в состав которых включены наиболее опытные следственные и оперативные сотрудники. Среди нераскрытых преступлений оказалось и убийство в Ишиме. Дело было изучено, поиски преступника возобновились.