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Раскрыто спустя 8 лет: убийцей оказался внук-подросток

25 ноября 2013, 12:26
В Тюменской области раскрыто убийство, совершенное в 2005 году. Оказалось, что 69-летнего жителя Ишима лишил жизни внучатый племянник, которому на тот момент было всего 15 лет.

Уголовное дело по факту убийства пенсионера было возбуждено 7 января 2005 года, однако раскрыть его по «горячим следам» не удалось. 20 ноября текущего года расследование возобновилось. Дело в том, что в соответствии с приказом Следственного комитета РФ и тюменского следственного управления во всех подразделениях для раскрытия преступлений прошлых лет созданы аналитические группы, в состав которых включены наиболее опытные следственные и оперативные сотрудники. Среди нераскрытых преступлений оказалось и убийство в Ишиме. Дело было изучено, поиски преступника возобновились.

Убийцей оказался внучатый племянник потерпевшего, которому на тот момент было 15 лет. Он сообщил следователям о дате, месте и способе совершения убийства.

«По данным следствия, вечером 6 января 2005 года злоумышленник был в квартире с потерпевшим. Воспользовавшись отсутствием родственников, подросток нанес три удара ножом в грудь пожилому мужчине. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте. Внучатый племянник похитил деньги и скрылся. Предварительным следствием установлено, что убийство было совершено на бытовой почве в результате личных неприязненных отношений. Подросток винил в смерти своей бабушки потерпевшего», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Ишимским межрайонным следственным отделом задержанному молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления.

#Новости#Тюменская область#Ишим#Таня#Происшествия
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