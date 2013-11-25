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Пьяные «покатушки»: погубил друга и отправился под суд

25 ноября 2013, 10:02
Прокуратура города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении водителя, из-за которого в пьяной аварии погиб его друг.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ведомства, 24-летний Николай Болдин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как установило следствие, ночью 16 сентября 2013 года Болдин в своем автомобиле ВАЗ-21140 с 25-летним другом пил пиво. После этого молодые люди поехали кататься по городу. На улице Котельщиков Болдин не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение дороги. В результате происшествия его друг получил открытые переломы костей черепа и скончался на месте.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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