Пьяные «покатушки»: погубил друга и отправился под суд

Как установило следствие, ночью 16 сентября 2013 года Болдин в своем автомобиле ВАЗ-21140 с 25-летним другом пил пиво. После этого молодые люди поехали кататься по городу. На улице Котельщиков Болдин не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение дороги. В результате происшествия его друг получил открытые переломы костей черепа и скончался на месте.