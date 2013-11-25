Пожилая автоледи сбила женщину, но вины не признала

Расследованием установлено, что днем 24 мая 2013 года Волкова, управляя автомобилем ВАЗ-111130, нарушила правила дорожного движения. При повороте с улицы Судоремонтной на улицу Дружбы она сбила 57-летнюю тюменку, которая с внучкой на зеленый сигнал светофора по переходу пересекала проезжую часть. Пожилой тюменке был причинен серьезный вред здоровью в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, переломов правой височной и теменной костей. Внучка в аварии не пострадала, отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.