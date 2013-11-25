Пожилая автоледи сбила женщину, но вины не признала

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы села Ембаево Галины Волковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Расследованием установлено, что днем 24 мая 2013 года Волкова, управляя автомобилем ВАЗ-111130, нарушила правила дорожного движения. При повороте с улицы Судоремонтной на улицу Дружбы она сбила 57-летнюю тюменку, которая с внучкой на зеленый сигнал светофора по переходу пересекала проезжую часть. Пожилой тюменке был причинен серьезный вред здоровью в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, переломов правой височной и теменной костей. Внучка в аварии не пострадала, отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.
Волкова вину в предъявленном обвинении не признала, поясняя, что пешеход переходила дорогу не по переходу. Однако очевидец аварии и эксперт ее доводы в ходе следствия опровергли. Как следует из материалов дела, Волкова водительские права получила в 1978 году.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет или без такового.