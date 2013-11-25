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Пожилая автоледи сбила женщину, но вины не признала

25 ноября 2013, 14:51
В Тюмени предана суду 81-летняя автоледи, которая на пешеходном переходе сбила женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью.
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Тюмень

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы села Ембаево Галины Волковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследованием установлено, что днем 24 мая 2013 года Волкова, управляя автомобилем ВАЗ-111130, нарушила правила дорожного движения. При повороте с улицы Судоремонтной на улицу Дружбы она сбила 57-летнюю тюменку, которая с внучкой на зеленый сигнал светофора по переходу пересекала проезжую часть. Пожилой тюменке был причинен серьезный вред здоровью в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, переломов правой височной и теменной костей. Внучка в аварии не пострадала, отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.

Волкова вину в предъявленном обвинении не признала, поясняя, что пешеход переходила дорогу не по переходу. Однако очевидец аварии и эксперт ее доводы в ходе следствия опровергли. Как следует из материалов дела, Волкова водительские права получила в 1978 году.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет или без такового.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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