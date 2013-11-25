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Пожар на Широтной: квартиру подожгли

25 ноября 2013, 17:54
Пожар в однокомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного дома по адресу ул. Широтная 173/6 произошел сегодня днем. Из здания было эвакуировано 14 человек.
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Тюмень

Сообщение о возгорании поступило в 13.45 минут. В ликвидации пожара участвовали 28 сотрудников подразделений ФПС, 11 единиц основной и специальной пожарной техники. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, скорой помощи и электросетевой службы.

В условиях сильного задымления на месте пожара работали три звена газодымозащитной службы. Благодаря профессиональной работе огнеборцев, возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Из зоны воздействия опасных факторов пожарными подразделениями было эвакуировано 14 человек. По данным СМИ, пострадал один тюменец — хозяин квартиры, в которой начался пожар. Он был госпитализирован.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

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