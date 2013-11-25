Пожар на Широтной: квартиру подожгли

В условиях сильного задымления на месте пожара работали три звена газодымозащитной службы. Благодаря профессиональной работе огнеборцев, возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Из зоны воздействия опасных факторов пожарными подразделениями было эвакуировано 14 человек. По данным СМИ, пострадал один тюменец — хозяин квартиры, в которой начался пожар. Он был госпитализирован.