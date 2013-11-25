Отсутствие разметки становится причиной ДТП

«Показателей выполнения программы — десять, почти все они имеют положительную динамику, за исключением двух. Первый: доля ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. Второй: процент выполнения рейсов транспортом общего пользования», — отметил Виктор Иванович.
Всего на выполнение программных мероприятий в первом полугодии 2013 года предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 7 302 077 тысяч рублей, фактические расходы составили 1 716 033 тысячи рублей (средства бюджета города Тюмени — 1 425 487 тысяч рублей, средства бюджета Тюменской области — 290 546 тысяч рублей). Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 23,5 % от уточненного плана.
На основании заявок в адрес Главного управления строительства Тюменской области на предоставление субсидий из регионального фонда софинансирования расходов в первом полугодии на дорожную деятельность поступило 3 202 752 тысячи рублей.
По ряду объектов, запланированных к выполнению в первом полугодии, отмечено нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ, с ними осуществляется претензионная работа.
Доля дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий от общего числа ДТП составила 19,13% (при плановых 2,8%). Превышение данного показателя объясняется отсутствием горизонтальной разметки. Для достижения запланированного значения планируется нанесение горизонтальной разметки термопластиком, что позволит увеличить срок ее службы.
«В прошлом году из-за НДУ было 116 аварий: 83 — в отсутствие горизонтальной разметки, 12 — из-за отсутствия знаков, 12 — из-за плохих сцепных качеств, когда на дорогах было скользко, 8 — из-за недостаточной освещенности. Этот показатель мы снизили, порядка 62 нерегулируемых переходов оснастили освещением», — подчеркнул Виктор Смолин.