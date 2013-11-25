Отсутствие разметки становится причиной ДТП

«Показателей выполнения программы — десять, почти все они имеют положительную динамику, за исключением двух. Первый: доля ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий. Второй: процент выполнения рейсов транспортом общего пользования», — отметил Виктор Иванович.