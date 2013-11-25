На набережной будет многоуровневая парковка на 318 авто

Тюменские журналисты побывали на третьей очереди строительства тюменской набережной. Ее участок будет введен в эксплуатацию в конце ноября. Когда же совсем закончится ее строительство — пока неизвестно.
Первый участок третьей очереди строительства включает многоуровневую парковку на 318 автомобилей, пункт управления инженерными коммуникациями с видеонаблюдением, водоснабжением и звуковым сопровождением, общественные туалеты и мост для технологического транспорта через реку Тюменка.
Сейчас подрядчик — ОАО «Мостострой-1» — готовит документацию для ввода объекта в эксплуатацию. В целом третья очередь сооружения состоит из двух участков. Первый из них длится до реки Тюменки, второй — до улице Садовой (район Свято-Троицкого монастыря), сообщил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.
Тюменская набережная — уникальное сооружение. Ее высота — 24 метра, длина после завершения строительства составит более 3 километров. Сейчас незавершенными остаются отрезок от моста влюбленных до монастыря и участок протяженностью в 700 метров от моста по улице Челюскинцев до Масловского взвоза.
В дальнейшем работы будут продолжены на участке от моста по улице Челюскинцев до Царской набережной. А затем будут проведены работы по благоустройству левого берега реки. О необходимости создать на нем инфраструктуру заявил недавно губернатор Владимир Якушев. Сейчас проект этой части набережной разрабатывается, в нем предусмотрено создание на левом берегу реки полноценной спортивной инфраструктуры.
Благоустройство коснется 600 метров берега напротив фанерной фабрики. «Там предполагается устройство подпорной стенки, прогулочных дорожек и спортивной площадки для занятия волейболом и баскетболом, катания на роликах и велосипедах», — сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области.
Когда же полностью завершится строительство набережной на сегодняшний день не известно, сообщает пресс-служба Главного управления строительства. Как отметил Сергей Шустов, это зависит от наличия средств в областном бюджете. «Пока нет точного подтверждения финансирования тех объемов работ, которые предполагаются к выполнению. Полностью накрыты финансированием лишь два участка, где сейчас ведутся работы», — отметил он.
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