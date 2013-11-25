На набережной будет многоуровневая парковка на 318 авто

В дальнейшем работы будут продолжены на участке от моста по улице Челюскинцев до Царской набережной. А затем будут проведены работы по благоустройству левого берега реки. О необходимости создать на нем инфраструктуру заявил недавно губернатор Владимир Якушев. Сейчас проект этой части набережной разрабатывается, в нем предусмотрено создание на левом берегу реки полноценной спортивной инфраструктуры.