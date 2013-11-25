ГИБДД: Инспектор обязан называть водителя на «вы»

— Если мы сейчас все силы бросим на улицу Широтную, то у нас все остальные перекрестки остановятся. Взвод регулировщиков работает, насколько у них хватает сил и возможностей. Но то количество транспорта, которое в настоящее время у нас движется по улицам, просто не соответствует протяженности дорог и ширине проезжей части. Регулировщики уже работают у нас в течение полугода, даже немножко больше, и результат какой-то положительный ощущается. Мы видим здесь проблему, но решаем ее по мере возможностей. Единственное действенное решение на сегодняшний день — строительство путепровода.