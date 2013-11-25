ГИБДД: Инспектор обязан называть водителя на «вы»

На вопросы пользователей отвечали заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД по Тюменской области Валерий Коробейников, начальник отделения по исполнению административного законодательства Олег Юдин и начальник отдела пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова.
Виктор: Каждый день стою в заторах в центре по причине автомобилей, припаркованных в неположенных местах и во втором ряду от обочины. Нарушителей сотни. Почему ГАИ не борется с массовыми нарушениями правил парковки с использованием комплексов видеофиксации?
— Почему же не боремся, боремся, насколько это возможно. Естественно, что на каждом остановочном комплексе, у каждого неправильно припаркованного автомобиля мы не сможем поставить инспектора ДПС, который способен привлечь нарушителя к административной ответственности.
Сейчас у нас в городе работает эвакуация, на улицы ежедневно выходят от 4 до 8 эвакуаторов, в зависимости от дня недели и времени суток. Каждый день из центральной части города эвакуируется более 40 автомобилей. Работа ведется, просто, может быть, не каждый ее замечает. Большая проблема в том, что как только уезжает эвакуатор и уходит инспектор, буквально через считанные секунды все опять заставляется машинами. Мы не можем дежурить круглосуточно в одном месте. Это просто нереально.
Василий: Когда уберут ограничение скорости в районе развязки объездной дороги и Червишевского тракта? (ограничение 50 км/ч)
— Ограничение здесь, конечно, не уберут. Этот знак предупреждает водителей о том, что у нас в этом месте находятся приборы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Если водитель будет ехать больше, ему просто с «Одиссея» придет «письмо счастья». Поэтому знак не уберут, он, наоборот, работает в помощь водителям.
Геннадий: Добрый день. Я получил штраф с камеры, пришло письмом. Я его оплатил, но он почему-то до сих пор висит на мне, хотя и оплачен. Смотрю на сайте avatar72.ru. Как долго он будет на мне висеть? Уже прошло два месяца. Почему не исчезает? Где показывать оплату? И зачем ехать куда то, ведь на дворе 21 век.
— По поводу 21 века. Достаточно сфотографировать, либо отсканировать квитанцию об оплате административного штрафа и разместить эту квитанцию на сайте gibdd.ru. Мы эту квитанцию получим и автоматически внесем информацию в базу. Ехать никуда не нужно.
Дмитрий: Здравствуйте. Существуют нормы по световому оборудованию автомобиля, а сейчас полгорода ездит с таким «колхозным» светом, что сразу слепит всех встречных. Не только в основных фарах самостоятельно поставленный «ксенон», но и в противотуманных фарах тоже какие-то бешеные лампы. Иногда просто с одними «туманками» ездят машины, без включения ближнего света, что запрещено, однако ни разу не видел, чтобы кто-то их остановил. Какие меры принимаются для соблюдения правил и наказания таких автовладельцев? Это же реально угрожает безопасности движения…
Иван: Когда все-таки начнете убирать с дорог автомобили с ксеноновыми фарами, которые на ближнем свете слепят водителей намного сильнее дальнего от ГОСТовских автомобилей? Или нормативная база не позволяет? Тогда внесите соответствующие изменения.
— Ксеноновые фары предусмотрены заводом-изготовителем, предусмотрены соответствующими техническими требованиями, которые должны быть выдержаны при установке ламп на автомобиль. Если же так называемые газоразрядные лампы установлены с нарушением требований технического регламента, то в этом случае при прохождении технического осмотра на станции диагностики такой автомобиль техосмотр просто-напросто не пройдет. Соответственно, ему не выдадут диагностическую карту, и он не получит полис ОСАГО. Этим сейчас занимаются частные фирмы, поэтому это немного не наша компетенция. За это, конечно, предусмотрена ответственность, но очень сложно с доказательной базой.
Иванова Нина Вениаминовна: Возможны ли какие-то меры по наведению порядка на улице Широтной в сторону улицы Пермякова в час пик, утром до 9 утра. Ездить совершенно невозможно, автобусы бесконечно перестраиваются из своего первого ряда, едут в третий ряд, чтоб проехать совсем немного и опять перед светофорами перестраиваются в первый ряд, что создает ужасные пробки и проблемы.
— Если мы сейчас все силы бросим на улицу Широтную, то у нас все остальные перекрестки остановятся. Взвод регулировщиков работает, насколько у них хватает сил и возможностей. Но то количество транспорта, которое в настоящее время у нас движется по улицам, просто не соответствует протяженности дорог и ширине проезжей части. Регулировщики уже работают у нас в течение полугода, даже немножко больше, и результат какой-то положительный ощущается. Мы видим здесь проблему, но решаем ее по мере возможностей. Единственное действенное решение на сегодняшний день — строительство путепровода.
Станислав: Скажите, а законно ли, что на Московском тракте очень часто стоит радар с фотофиксацией в машине «Волга»? Ведь сотрудники полиции по закону должны обеспечивать безопасность дорожного движения, а не поборами, или стремиться побольше штрафов насобирать.
— К нам много вопросов поступает такого рода. Дополнительно еще раз сообщаем, данный порядок согласовывался в законодательном плане, в том числе и с руководителями области. На сегодняшний день согласована работа с Управлением автомобильных дорог Тюменской области именно по фиксации нарушений скоростного режима.
Именно скоростной режим — одна из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Поэтому в данном случае сотрудники Управления автомобильных дорог — как было сказано, на автомобиле «Волга» — имеют специальные приборы, которые сертифицированы, люди обучены пользоваться этими приборами. При выявлении нарушений скоростного режима (приборы работают в автоматическом режиме), эта информация передается нам для обработки и принятия решения для привлечения к ответственности владельцев транспортных средств. Аналогично, как если бы вы передали нам свою информацию с вашего видеорегистратора.
Альфира Яминова: Доброго дня. Хочу пожаловаться на культуру ваших сотрудников: почему они обращаются к водителям на «ты» при большой разнице в возрасте и вообще не умеют культурно разговаривать? Надо бы курсы им проводить по этике.
— Вообще по административному регламенту обращение инспектора к участнику дорожного движения (обязывает приказ) должно быть вежливым и культурным, и только на «вы». Если сотрудник допускает такое, то у вас есть возможность фиксировать его на видео или аудио. К такому инспектору будут приняты меры дисциплинарного воздействия. К сожалению, есть у нас такие сотрудники, но, я вас уверяю, они у нас долго не задерживаются.
Данный вопрос имеет и вторую сторону. Всем участников дорожного движения я прошу обратить внимание на их корректное поведение при общении с инспектором. Не нужно грубить, не нужно создавать каких-то напряженных ситуаций, потому что это никого не красит. Ну, и повлечет за собой только плохие последствия.
Ирина Минина: Проезд Солнечный. Участок дороги у домов № 3, 5, 7 еще закрыт, но машины ездят (не только жители этих домов). У дома № 5 раньше был пешеходный переход, дети спокойно ходили в школу, и на автобусную остановку на Щербакова удобно было переходить, сейчас только один переход установлен у дома № 7, нужно делать крюк, это неудобно.
— Наши инспекторы выедут на место и посмотрят вместе с родительским комитетом той школы, куда идут дети. Они определят, нужен ли там дополнительно пешеходный переход или не нужен.
Алексей Евгеньевич: Добрый день, хотелось бы выразить благодарность! Сотрудники ГИБДД качественно несут свою службу. Желаем успехов и процветания!
— Спасибо!