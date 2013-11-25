Два угона за сутки. Оба водителя были подшофе

Так, около 18 часов в отдел полиции № 6 поступило сообщение от директора одного из предприятий областного центра, который заявил об угоне служебного автомобиля с территории базы.
Несмотря на то, что вызов поступил через несколько часов после совершения преступления — в момент, когда руководитель не обнаружил транспортного средства на месте, сотрудниками ГИБДД подозреваемый был задержан. 27-летний гражданин одной из соседних Республик, трудоустроенный рабочим на данном предприятии, успел совершить ДТП и попытался скрыться от стражей правопорядка, чего ему сделать не удалось. Как пояснил задержанный, он решил прокатить на служебном автомобиле свою знакомую, с которой совместно распивали спиртные напитки.
Следующим утром около 7 утра в отдел полиции № 3 поступило сообщение от жителя областного центра о том, что у него угнали автомобиль. Последний раз хозяин видел транспортное средство около полуночи, сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.
В течение часа автомобиль был остановлен экипажем ГИБДД под управлением нетрезвого 21-летнего тюменца, который наехал на бордюр. Естественно, что документов на автомобиль у задержанного не оказалось. Как установлено, данный гражданин является приятелем потерпевшего, накануне они вместе распивали спиртные напитки, а когда владелец уснул, злоумышленник решил покататься на чужом авто, похитив ключи. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее судим не был.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).
Сотрудники полиции напоминают владельцам транспортных средств о том, что они должны обладать повышенной ответственностью, учитывая, что нетрезвый человек, имея доступ к ключам от авто, может натворить немало бед. Постарайтесь быть более бдительными и из соображений сохранности собственного имущества.
Если в отношении вас совершено преступление — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД — 291–600 или 02.