Два угона за сутки. Оба водителя были подшофе

Несмотря на то, что вызов поступил через несколько часов после совершения преступления — в момент, когда руководитель не обнаружил транспортного средства на месте, сотрудниками ГИБДД подозреваемый был задержан. 27-летний гражданин одной из соседних Республик, трудоустроенный рабочим на данном предприятии, успел совершить ДТП и попытался скрыться от стражей правопорядка, чего ему сделать не удалось. Как пояснил задержанный, он решил прокатить на служебном автомобиле свою знакомую, с которой совместно распивали спиртные напитки.